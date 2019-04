Na het desastreuze lek: ‘Avengers’-makers smeken om einde van film niet te verklappen MVO

17 april 2019

07u33 0 Film De regisseurs van ‘Avengers: Endgame’ smeken fans om géén spoilers over het einde van de film te delen na het lekken van belangrijk beeldmateriaal. Het einde van de film werd opgenomen door een smartphone tijdens een testscreening en staat nu al online. In een open brief vragen Joe en Anthony Russo om het voor iedereen leuk te houden.

“Dit is het dan. Dit is het einde. Het einde van een voordien nog ongezien narratief model dat al elf jaar aan de gang is en elf franchises omspant”, steken de Russo-broers van wal. “Aan iedereen die deze reis samen met ons heeft meegemaakt vanaf het begin, mensen die onze hoogtepunten en dieptepunten gedeeld hebben, met familie, met vrienden, klasgenoten, collega’s... Mensen die diep geïnvesteerd zijn geraakt in de personages en de verhaallijn. Lachend, supporterend, juichend, een traantje wegpinkend - die hun gedachten en emoties met ons deelden in dialoog, theorieën, kunst of in fan fiction: weet alsjeblieft dat wij twee en alle andere medewerkers van de film drie jaar lang hard hebben gezwoegd met maar één doel: een verrassende en krachtige conclusie voor het Infinity Saga.”

“Omdat zo velen van jullie je tijd geïnvesteerd hebben, maar ook jullie hard en ziel, vragen we jullie om hulp. Wanneer je naar ‘Endgame’ gaat kijken de komende weken, deel dan alsjeblieft geen spoilers online. Respecteer anderen die de film nog moeten zien zoals jij ook zou willen dat ze dat voor jou deden. Denk eraan: Thanos eist jullie stilte.”

Desastreus lek

De oproep komt er een week voor de internationale release van de film, maar het is opvallend dat de open brief precies een dag na het lekken van het einde wordt gepubliceerd. De gelekte scène duurt maar liefst vijf minuten. Het gaat om een opname die stiekem met een smartphone gemaakt is in een bioscoop, waarschijnlijk tijdens een testscreening. Disney heeft al bevestigd dat het beeld officieel nog niet vrijgegeven mocht worden. Ze sprongen dan ook heel voorzichtig om met het publiceren van beelden uit de film. Zelfs de trailer bestond bijna volledig uit oude of valse beelden, zodat fans nog geen lucht konden krijgen van de verhaallijn.

Hoewel men alles op alles zet om het lek zo snel mogelijk op te lossen, is het dweilen met de kraan open: er worden voortdurend kopieën van het beeldmateriaal bijgemaakt en die worden steeds verder verspreid. Voor elke video die verwijderd wordt, komt er eentje bij. Wie dus echt nu al het einde van ‘Endgame’ wil weten, hoeft gewoon maar richting Google te gaan.

Records

Tickets voor de film zijn enorm gegeerd, ook in België. Zo werd er in Kinepolis al een ticketverkoop-record gebroken, nog voor de release. Meer dan 20.000 Belgen kochten reeds een kaartje voor ‘Avengers: Endgame’. De Avengers-marathon, waarbij de twee laatste Avengers-films na elkaar vertoond zullen worden, zal het grootste aantal bezoekers ooit tellen voor een filmmarathon bij Kinepolis. Ook het record wat betreft het aantal tickets dat verkocht werd in 24 uur tijd werd door de nieuwste Marvel-film verbroken.

In Amerika worden kaartjes voor de eerste speelweek doorverkocht aan woekerprijzen van bijna 10.000 dollar per ticket. Dat het einde waarvoor zoveel mensen willen betalen nu al online voor het rapen ligt, is een mokerslag voor de makers en acteurs. “Nu is het hopen dat dit het bezoekersaantal niet zal beïnvloeden”, klinkt het bij experts. “De film was op weg om nog véle records te breken.”

‘Avengers: Endgame’ verschijnt op 26 april bij ons in de zalen.