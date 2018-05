Na Han Solo: Lucasfilm wil ook spin-off over dit personage TC

17 mei 2018

11u26 0 Film 'Han Solo: A Star Wars Story' is met veel succes in première gegaan in Cannes. De reacties op die film waren bijzonder lovend. Vooral over één bepaald personage waren de fans erg te spreken. In die mate dat producent Lucasfilm nu overweegt om ook een aparte film te maken over die figuur, Lando Calrissian.

'Solo: A Star Wars Story' is al de tweede zogenaamde stand alone-film die zich wel in het universum van Star Wars afspeelt, maar niet direct kadert in originele saga. Eerder kende ook 'Rogue One' op die manier al veel succes. En dat inspireert producenten Lucasfilm en Disney nu om nog meer van dit soort films te maken. Na de lovende reacties op 'Solo' menen ze ook al te weten wat die volgende film moet worden: een avontuur van Lando Calrissian.

Lando is net als Han Solo een smokkelaar en duikt ook op in de originele 'Star Wars'-films. In 'Solo' wordt hij vertolkt door de jonge acteur Donald Glover (geen familie van 'Lethal Weapon'-ster Danny Glover). Die maakt nu zo'n goeie indruk in de film dat men bij Lucasfilm overtuigd is geraakt dat de man ook een eigen blockbuster kan dragen. Wanneer we die film eventueel kunnen verwachten is nog niet duidelijk.