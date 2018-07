Na grootste verlies ooit in China: de ergste filmflops allertijden MVO

19 juli 2018

09u31 1 Film De duurste Chinese film ooit gemaakt blijkt een grote flop. Maar het is lang niet de enige grote productie die onverwacht veel verlies maakte.

Honderd miljoen dollar (85 miljoen euro) kostte het om het Chinese fantasyspektakel ‘Asura’ te maken. Maar na het eerste weekend dat de film in de bioscopen draaide is al duidelijk dat het project geen succes gaat worden. Er kwam ‘slechts’ 7,1 miljoen dollar binnen, waarna de producenten, onder wie Alibaba-baas Jack Ma, plotseling besloten de film zondagavond uit de roulatie te nemen.

Het is echter geen alleenstaand geval. Ook grote Amerikaanse producties kunnen tegen alle verwachtingen in grote verliesmakers worden. Dit zijn enkele van de grootste filmflops op een rijtje.

1. 'The Adventures of Pluto Nash' (2002)

Met een hoofdrol als Eddie Murphy had men verwacht het budget van 100 miljoen dollar of 86 miljoen euro meteen terug binnen te halen. De prent maakte echter een spectaculaire 96 miljoen dollar of 82 miljoen euro verlies. Op Rotten Tomatoes scoorde de film maar 5%, en ook van critici kon men op geen zuchtje lof rekenen.

2. The Lone Ranger (2012)

Johnny Depp, Gore Verbinski en Jerry Bruckheimer hadden samen enorm veel succes met de 'Pirates Of The Caribbean'-films, maar zelfs Armie Hammer en Helena Bonham Carter konden dit 'droomteam' niet redden van de ondergang die in de vorm van 'The Lone Ranger' kwam. 225 miljoen dollar (193 miljoen euro) kostte het om de prent te maken, waarvan 98 miljoen (84 miljoen euro) verloren ging.

3. Mars Needs Moms (2010)

De minder bekende Disneyproductie 'Mars Needs Moms' was niet om over naar huis te schrijven. Van de 150 miljoen dollar of 129 miljoen euro die het kostte om de animatiefilm te maken, verloor men 100 miljoen dollar of 86 miljoen euro, twee derde van het budget werd dus niet terugverdiend.

4. John Carter (2012)

Alweer een Disneyfilm die het minder goed deed. Het bedrijf pompte maar liefst 236 miljoen dollar (226 miljoen euro) in de productie van de sci-fi avonturenfilm, maar kon daar 122 miljoen (105 miljoen euro) niet van terugwinnen. Let ook, in datzelfde jaar verloor Disney veel geld aan 'The Lone Ranger'.

5. Sinbad: Legend of the Seven Seas (2003)

Het kostte 'maar' 60 miljoen dollar (51 miljoen euro) om de tekenfilm te maken, maar toch leverde het avontuur van Sinbad 125 miljoen dollar (107 miljoen euro) verlies op.

6. King Arthur: Legend of the Sword (2017)

De legende van koning Arthur, met Jude Law en Charlie Hunnam op kop, kwam regisseur Guy Richie duur te staan. De film kostte 175 miljoen (150 miljoen euro) dollar om te maken, en eindigde met een verlies van maar liefst 150 miljoen (129 miljoen euro). Het budget bedroeg 131 miljoen dollar (112 miljoen euro).

7. 'A Wrinkle In Time' (2018)

De grootste verliesmaker van dit jaar is voorlopig ook een Disneyfilm: 'A Wrinkle In Time'. Grote namen als Oprah Winfrey en Reese Witherspoon konden een verlies van 186 miljoen dollar (159 miljoen euro) niet voorkomen.

8. the 13th Warrior (1999)

Deze laatste film is de recordhouder wat betreft box office-verlies. Met een budget van 160 miljoen dollar (173 miljoen euro) en een verlies van 190 miljoen (163 miljoen euro).