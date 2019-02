Na Freddy Mercury en Elton John krijgt ook Celine Dion eigen biopic SD

01 februari 2019

11u00

Bron: Variety 0 Film Na het succes van ‘Bohemian Rhapsody’ over Freddie Mercury, wordt nu het leven van een andere - zij het nog levende - muzieklegende naar het witte doek vertaald. De Franse filmstudio Gaumont begint in maart aan een film over de Canadese zangeres Celine Dion.

Nog maar 50 is ze, en toch wordt er al een film over het leven van zangeres Celine Dion gemaakt. Volgens Cecile Gaget van de Franse filmstudio Gaumont zal de biopic in de lijn liggen van kleppers als ‘Bohemian Rhapsody’ over Freddie Mercury, en de opkomende ‘Rocket Man’, over Elton John. De film zal geregisseerd worden door Valerie Lemercier, die ook de hoofdrol zal vertolken. Ze vertelde dat ze geraakt was door Dion’s verdriet na de dood van haar echtgenoot, René Angélil. Vervolgens begon ze zich te verdiepen in het leven van de zangeres, Angélil en Dion’s moeder, Thérèse. “Ik ontdekte de kracht van hun liefdesverhaal en hun geweldige humor”, vertelde Lemercier. “Ik begreep beter hoe de alchemie van drie individuele ambities ervoor zorgden dat een ongewenst, klein meisje de grootste ster van de planeet werd.”

De biopic, die ‘The Power of Love’ zal heten, werd goedgekeurd door Dion zelf en haar platenmaatschappij. Ze gaven ook toestemming om enkele hits van de zangeres in de film te gebruiken, waaronder ‘All By Myself’, ‘My Heart Will Go On’, en ‘I’m Alive’. De opnames beginnen in maart, en er wordt gefilmd in Frankrijk, Spanje, Canada en Las Vegas. Verwacht wordt dat de film in 2020 in de zalen te zien is.