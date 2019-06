Na Freddie Mercury en Elton John krijgt nu ook Boy George een biopic EDM

01 juni 2019

11u00

De trend van het verfilmen van de levens van iconische muzikanten is in Hollywood nog niet voorbij. De Amerikaanse filmmaatschappij MGM werkt aan een film over Culture Club-zanger Boy George. Een hoofdrolspeler voor de prent is nog niet gevonden.

De nog titelloze film zal beginnen bij zijn jonge jaren in Ierland, tot zijn grote doorbraak in de jaren tachtig als zanger van Culture Club. Die groep zag in 1981 het levenslicht en scoorde grote hits zoals ‘Do You Really Want to Hurt Me’ en ‘Karma Chameleon’. In 1986 gingen ze voor de eerste keer uit elkaar, maar sinds 2011 treedt Boy George weer met de overige bandleden op. In zijn carrière verkocht hij meer dan 100 miljoen singles en ruim 50 miljoen albums.

Boy George wordt de zoveelste superster die een filmversie op zijn naam heeft staan. ‘Bohemian Rhapsody’ over het leven van Queen-zanger Freddie Mercury bracht ruim 900 miljoen dollar in het laatje en leverde hoofdrolspeler Rami Malek een Oscar op. ‘Rocketman’, de film over het leven van Elton John, is nu ook op weg om een groot succes te worden.

Wanneer de opnames gaan beginnen is nog niet onthuld. De regie en het script zijn in handen van Sacha Gervasi. De cast is nu nog niet bekend.