Na exact één jaar: 'Star Wars'-collega eert overleden Carrie Fischer

20u09

De Amerikaanse acteur Mark Hamill is een van de beroemdheden die via social media stilstond bij de vorig jaar overleden Carrie Fischer. Hij plaatste enkele foto's van zichzelf met de actrice op Instagram en zette er een quote uit de laatste Star Wars bij.

"Niemand is ooit echt weg", schreef Hamill bij zijn post. Zijn personage Luke Skywalker zei dat in 'Star Wars: The Last Jedi'. Hij zegt dat tegen zijn zus Leia, de rol die Carrie vertolkt.

Carrie Fisher stierf op 27 december 2016 nadat ze een paar dagen eerder onwel was geworden tijdens een vliegreis. Star Wars: The Last Jedi is de laatste film waarin ze speelde. In de aftiteling van de film wordt ze herdacht.

No one's ever really gone... #AlwaysWithUs #CarrieOnForever Een foto die is geplaatst door null (@hamillhimself) op 27 dec 2017 om 09:44 CET

AP Carrie Fisher als Generaal Leia in 'Star Wars'.