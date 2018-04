Na een slecht 2017: Vlaamse film kent beter jaar met dank aan F.C. De Kampioenen SD

26 april 2018

16u52

Bron: VAF/De Morgen 0 Film 'F.C. De Kampioenen 3: Forever' is met ruim 309.000 bezoekers de best bekeken film van 2017. Dat kondigt het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) vandaag aan in zijn jaarverslag. Met 1,7 miljoen bezoekers zat de Vlaamse film vorig jaar op het laagste niveau van de voorbije tien jaar.

De top drie van 2017 wordt vervolledigd met 'Het tweede gelaat' (214.048) en 'Le Fidèle' (135.546). Dat 2017 geen goed jaar zou zijn voor de Vlaamse film was eerder al duidelijk geworden. Nu het Vlaams Audiovisueel Fonds met zijn jaarrapport komt, bevestigen de definitieve cijfers dat ook. Met 1,7 miljoen bioscoopbezoekers voor Vlaamse films in 2017, zitten die zelfs op het laagste niveau van de voorbije tien jaar. In vergelijking met 2016 zakte het aantal bezoekers met 11 procent.

'F.C. De Kampioenen 3: Forever'

De slechte cijfers zijn voor een deel ook te verklaren door de releasedatum van 'F.C. De Kampioenen 3: Forever'. Die kwam pas midden december. Ondertussen zit de film wel al aan bijna 600.000 bezoekers. Hiermee komt de film binnen op de elfde plaats in de lijst van best bekeken Vlaamse films aller tijden.

2018 ziet er volgens het VAF wél veelbelovend uit. Mede dankzij het succes van 'F.C. De Kampioenen 3' staat de teller van bioscoopbezoekers na amper vier maanden al op bijna een miljoen. Dit cijfer is onder meer te danken aan de prestaties van 'Patser', 'K3 Love Cruise' en 'De buurtpolitie: De tunnel'. Dit najaar komen ook nog de film van Stijn Coninx over de Bende van Nijvel en de nieuwe film over De collega's in de zalen.

Streaming neemt toe

De bioscoop is vandaag maar één manier om films te consumeren, naast streaming, video-on-demand (VOD), televisie, dvd en blu-ray. Het grote publiek wordt dus via verschillende kanalen bereikt. De top vijf van best bekeken films op de VOD-markt in 2017 is 'De premier', 'Dode Hoek', 'Uitschot', 'Sprakeloos' en 'Everybody Happy'.

In 2017 werden 86 Vlaamse (co)producties op Vlaamse omroepen vertoond. In totaal stemden 11.301.491 kijkers af. De top vijf van kijkcijfers in 2017 wordt aangevoerd door 'Broer', gevolgd door 'W. Witse de film', 'Safety First: the Movie', 'Groenten uit Balen' en 'Allez, Eddy!'

Vlaamse series winnen aan populariteit

Vlaamse televisiereeksen werden op hun beurt maar liefst 67 miljoen keer bekeken. Dit terwijl het cijfer de afgelopen twee jaar 49 miljoen bedroeg. De stijging is vooral te danken aan de druk bekeken fictiereeksen 'Beau Séjour', 'Tabula rasa' en 'Tytgat Chocolat', die elke aflevering gemiddeld 1,1 tot 1,5 miljoen kijkers bereikten. Opvallend is dat animatiereeksen jaar na jaar aan belang winnen.

Naast onderscheidingen voor 'Tytgat Chocolat', 'Mijn ridder en ik' en 'George & Paul' vielen vooral de lofbetuigingen van de buitenlandse pers op: zo vroeg The Guardian zich begin 2018 luidop of Vlaamse fictie op weg is om de nieuwe scandi-noir te worden.

Productiesteun

In 2017 verleende het VAF/Filmfonds productiesteun aan 50 majoritair Vlaamse projecten, goed voor een bedrag van 7,3 miljoen euro. Eind 2017 maakte de Vlaamse regering bovendien bekend dat de dotaties voor het VAF/Mediafonds en het VAF/Gamefonds vanaf 2018 verhoogd zullen worden.