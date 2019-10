Na dood van stuntvrouw ‘Deadpool 2’: veiligheidsregels werden genegeerd SDE

03 oktober 2019

07u45

Bron: ANP 1 Film Filmstudio 20th Century Fox heeft verschillende veiligheidsvoorschriften overtreden op de set van de film ‘Deadpool 2'. Dat concludeert een commissie in een rapport dat woensdag is uitgekomen. Het onderzoek werd ingesteld na een ernstig ongeval op de set van de film in 2017. Stuntvrouw Joi Harris kwam daarbij om.

Joi Harris voerde tijdens de opnames in Vancouver een stunt uit die misliep. Ze verloor de controle over de motor waarop ze reed en crashte tegen een gebouw. In haar rapport wijst de Canadese organisatie WorksSafe BC op een aantal punten waarbij filmstudio Fox in de fout is gegaan. Zo zouden er geen afzettingen zijn geplaatst rond de stunt van Harris, en zou de studio niet mogen hebben toestaan dat de stuntvrouw geen helm droeg. Volgens de commissie heeft Fox het gevaar van de stunt niet goed ingeschat en schortte het ook aan de voorbereiding die de studio Harris gaf.

De studio reageerde later die dag op het rapport. "Veiligheid is onze hoogste prioriteit, en alhoewel we het niet met alles uit het rapport eens zijn, hebben we meteen na dit tragische ongeval onze veiligheidsprotocollen herzien en nieuwe procedures ingesteld", aldus een woordvoerder tegenover The Wrap. Fox en de nabestaanden van Harris kwamen afgelopen april tot een overeenkomst over een schadevergoeding. Details werden daarbij niet bekendgemaakt.