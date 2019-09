Na de release van ‘IT: Chapter 2', de populairste Stephen King-films gerangschikt van ‘redelijk eng’ naar ‘uitermate angstaanjagend’ MVO

13 september 2019

16u00 0 Film Het gaat over rozen voor horrorschrijver Stephen King (71). Niet alleen verandert elk boek dat hij schrijft onmiddellijk in een bestseller, daarna worden ze ook nog eens stuk voor stuk verfilmd. Vanaf vandaag krijgen we ‘It: Chapter Two’ voorgeschoteld, maar ook deze opmerkelijke films en tv-series jaagden ons in het verleden al angst aan.

Redelijk eng

10. ‘The Green Mile’ (1999)

Het verhaal over cipier Paul Edgecomb (gespeeld door Tom Hanks), die in zijn jonge jaren waakte over de dodengang genaamd ‘the green mile’, vanwege de groene vloer, laat niemand koud. Paul leerde er de gevangene John Coffey kennen, die vals beschuldigd werd van verkrachting en moord. Coffey bleek over bovennatuurlijke krachten te beschikken, en verrichtte zowaar enkele wonderen. Wanneer hij aan het eind van de film alsnog geëxecuteerd wordt, is het moeilijk om geen traantje weg te pinken.

9. ‘Secret Window’ (2004)

Niet zo’n groot box office succes, maar wel een bekende titel. In ‘Secret Window’ speelt Johnny Depp de rol van Morton Rainey, een schrijver die na de scheiding met zijn vrouw naar een afgelegen huis in de bossen trekt. Daar krijgt hij echter John Shooter voor de deur, die hem beschuldigt van plagiaat hem vervolgens begint te terroriseren. Hij vermoordt onder andere Chico, de hand van Rainey, met een schroevendraaier. En als dat niet nachtmerrie-verwekkend genoeg is, beginnen de gruwelijke gebeurtenissen uit zijn boek uit te komen. Rainey moet na lange tijd afzien de conclusie trekken dat hij zélf John Shooter is: zijn gespleten persoonlijkheid die wraak neemt op iedereen die zijn leven overhoop gooide.

8. ‘Christine’ (1983)

Op het eerste zicht is de auto die de naam ‘Christine’ meekrijgt een echte schrootbak. Maar Arine, een tienernerd, besluit toch om de wagen te kopen. Hij herstelt Christine in de garage, maar de auto blijkt een vreemde invloed op hem te hebben. Hij verandert van snul naar populaire patser. Hij laat zijn vrienden achter zich en gaat met het mooiste meisje van de school daten. Zijn mentale gezondheid gaat steeds verder achteruit. Iedereen die tussen hem en ‘zijn’ Christine probeert te komen gaat eraan. Uiteindelijk blijkt hij meer gevoelens te hebben voor zijn auto dan voor de mensen om zich heen. Zijn beste vrienden proberen om Christine te vernietigen, maar dat blijkt niet zo makkelijk...

Héél eng

7. ‘1408' (2007)

Het is op eigen risico dat je gaat slapen in hotelkamer nummer 1408 in The Dolphin. De Stephen King-film, losjes gebaseerd op een waar verhaal, brengt in beeld hoe een vervloekte hotelkamer iedereen die er durft te overnachten spijt doet krijgen van die beslissing. Want elke gast die kamer 1408 betreedt, komt nooit meer naar buiten. Journalist Michael Enslin is echter sceptisch over het hele fenomeen, en gelooft vooral dat het een interessant verhaal zou zijn voor zijn blog. Hoteluitbater Gerald Olin (Morgan Freeman) raadt hem ten strengste af om zich in 1408 te wagen. Maar tevergeefs, Enslin besluit om zelf een nacht in de spookachtige kamer door te brengen, met onvoorstelbare gevolgen...

Toegegeven, het kortverhaal van King was veel griezeliger dan de film - die net iets te lang duurde voor zijn eigen bestwil - maar het blijft een akelige prent, mét onverwachte plotwendingen.

6. ‘Carrie’ (1976)/(2013)

Eén van de klassiekers: ‘Carrie’ werd al twee keer verfilmd, en blijft een spookachtige kijk op het tienerleven van jonge meisjes werpen. Enkele akelige highlights: het moment waarop de onwetende Carrie White voor het eerst haar maandstonden krijgt in de kleedkamers van school, en in paniek schiet. Daarop wordt ze gepest door haar klasgenoten, en bekogeld met maandverband en tampons. En dan is er natuurlijk nog het iconische moment waarop ze een emmer varkensbloed over zich heen krijgt, vlak nadat ze voor de grap verkozen is tot Prom Queen. Je kan ‘s nachts nog slapen als je ‘Carrie’ gezien hebt, maar de prent blijft je toch lang bij.

5. ‘Misery’ (1990)

In deze psychologische thriller wordt schrijver Paul Sheldon gegijzeld door één van zijn grootste fans, omdat hij haar favoriete personage liet sterven. Annie Wilkes is uit op wraak, en verplicht Paul om het verhaal te schrijven dat zij had gewild. Bovendien speelt ze bepaalde angstaanjagende scènes uit ‘Misery’, zijn boekenreeks, volledig uit in het echt. Met als hoogtepunt het verbrijzelen van Pauls enkels wanneer hij probeert te ontsnappen. Net gruwelijk genoeg om in de ‘heel eng’-categorie te belanden.

Uitermate angstaanjagend

4. ‘The Mist’ (2007)

In ‘The Mist’ zien we hoe een groepje mannen, vrouwen en kinderen vast komt te zitten in een supermarkt. Ze durven niet meer naar buiten, want ze krijgen al snel door dat de dikke, ondoordringbare mist buiten duistere wezens bevat die iedereen op hun pad een kopje kleiner maken. De diepgelovige mevrouw Carmody meent dat het einde der tijden is aangebroken, een creëert in diezelfde supermarkt een sekte waarover zij de leiding heeft. Een Amerikaanse soldaat die binnen komt vallen vertelt hen echter dat het om een mislukt experiment van de Amerikaanse overheid gaat. Men had geprobeerd een poort naar een andere dimensie te openen, maar de inwoners van die dimensie wandelen nu over de aarde.

Angstaanjagend vanwege de suspense, maar ook vanwege het intrieste einde. Hoofdpersonage David Drayton kan namelijk samen met zijn zoontje en drie anderen ontsnappen en wegrijden met een auto. Ze vinden helaas geen schuilplaats voor de benzine op is. David heeft een geweer met vier kogels, en besluit om de anderen - met hun toestemming - dood te schieten. Ja, inclusief zijn eigen kind. Wanneer hij naar buiten stapt om de gevaarlijke wezens te trotseren, komt er plots een truck van het leger aangeraden om hem te redden. Waren ze een minuut eerder geweest, hadden al Davids kompanen het overleefd.

3. ‘The Shining’ (1980)

“Here’s Johnny!” Bij die uitspraak weet je al meteen waar het over gaat. In misschien wel dé meest iconische scène uit de horrorwereld zit de doorgedraaide schrijver Johnny zijn eigen echtgenote op de hielen met een bijl. Het begon nochtans goed, want Johnny was net hersteld van zijn alcoholverslaving en wist een job als huisbewaarder te pakken te krijgen in het mooie Overlook Hotel. Eén klein probleempje: alle bewoners die er ooit geleefd hebben blijken volkomen gek te worden. Ook de vorige eigenaar had zijn hele gezin uitgemoord.

Naast de scène waarin Johnny zich een weg door een houten deur baant, is er ook nog het griezelige moment waarop er tweelingmeisjes door de gangen dwalen, die vervolgens vollopen met bloed.

Geloof het of niet, Stephen King zelf vond de verfilming van ‘The Shining’ maar niets. In principe had het eindresultaat ook weinig te maken met het bronmateriaal. Toch werd de prent één van de meest memorabele in zijn genre.

2. ‘IT: Chapter One’ (2017)

Als je bang bent van rode ballonnen, weet je dat ‘IT’ zijn sporen heeft nagelaten. Huiveringwekkend is het, de scène waarin kleine Charlie zijn papieren bootje achterna zit en het in het riool ziet verdwijnen. Want de kijker wéét dat er daar iets kwaadaardigs op hem wacht. Pennywise, een demon die vaak de gedaante aanneemt van een clown, trekt hem zonder genade de diepte in. In de nieuwste versie van ‘IT’ werd Pennywise (Bill Skarsgård) uitgerust met een wel heel weerzinwekkende rij scherpe tanden, die er nog net dat tikkeltje griezeliger uitziet door wat hulp van computertechnologie.

1. ‘Pet Sematary’ (1989)/(2019)

Zowel qua verhaallijn als qua beeld blijft ‘Pet Sematary’ één van de gruwelijkste Stephen King-verhalen ooit verteld. King vond zijn roman eigenlijk té gruwelijk om te publiceren, maar zijn uitgever overtuigde hem toch om die stap te zetten. Met drie gelijknamige films op de teller is het dan ook geen geheim dat het verhaal mensen bezig blijft houden.

Een doodnormale familie verhuis naar een rustig dorpje. Er is maar één probleem: de drukke snelweg vlak naast hun huis. Wanneer hun kat overreden wordt, is het dochtertje des huizes ontroostbaar. Haar vader besluit het dier te begraven op het nabijgelegen huisiderenkerkhof. Al snel blijkt dat er geheimzinnige, duistere krachten heersen over die plaats. Wie er begraven wordt, staat prompt terug op uit de dood. Zo keert ook Church, de doodgewaande kat, ‘leven en wel' terug. Maar het dier is agressief, en voorgoed veranderd... Wanneer ook het zoontje van de familie zijn dood vindt op de snelweg, neemt zijn vader een wel één ingrijpende beslissing: hij begraaft ook hem op het kerkhof, met alle gevolgen van dien... Uiteindelijk wordt de hele familie herleid tot een legertje afschrikwekkende zombies. “Ik vond het einde van het verhaal te duister voor het publiek. Het sluit alle hoop uit”, aldus King. “Het heeft jaren in mijn schuif gelegen, omdat ik er niet meer naar durfde kijken... Voor mij persoonlijk is dit het engste verhaal dat ik ooit geschreven heb. ”

Er komen nog meer Stephen King-producties aan

‘The Girl Who Loved Tom Gordon’, een roman uit 1999, is de volgende productie in een lange rij Stephen King-films. Het hoofdpersonage is de negenjarige Trisha McFarland, die verloren loopt op het Appalachian Trail tijdens een familievakantie. Ze raakt in de wildernis steeds verder verwijderd van de samenleving. De combinatie van honger, dorst, uitputting en haar angst voor het donker doen haar hallucineren.

Naast deze film krijgen we binnenkort eerst nog ‘Doctor Sleep’ te zien met hoofdrolspeler Ewan McGregor, het vervolg op de klassieker ‘The Shining’. Er staat ook nog een nieuwe tv-reeks getiteld ‘Sleeping Beauties’ op het programma, waarin alle vrouwen op aarde plots in een doodse slaap vallen en de mannen alleen overblijven.