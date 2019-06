Na de censuur in Rusland: ‘Rocketman’ nu ook te expliciet voor eilandengroep Samoa KD

11 juni 2019

20u50

Bron: ANP 0 Film ‘Rocketman’, de film over het leven van zanger Elton John (72), zal niet te zien zijn in Samoa omdat de film er de wet overtreedt. Seks tussen mannen is er verboden, dus vindt de overwegend christelijke eilandengroep de film veel te expliciet.

In Samoa is gemeenschap tussen twee mannen verboden. Een woordvoerder van de filmkeuring laat dan ook weten dat de film de wet overtreedt en niet past binnen de culturele en religieuze opvattingen van het land. In 2008 werd in Samoa ook al de film ‘Milk’, waarin Sean Penn de rol van de homoseksuele activist Harvey Milk vertolkt, uit de bioscoop verbannen.

De liefdesscènes in de populaire en geprezen film zorgden eerder ook al voor ophef. Zo is in Rusland een gecensureerde versie van ‘Rocketman’ te zien. In deze versie zijn seksscènes en fragmenten met drugsgebruik weggelaten.

Elton reageerde woest op de gekuiste versie van zijn levensverhaal. "We verwerpen in de sterkst mogelijke bewoordingen de beslissing om toe te geven aan plaatselijke wetten en het censureren van 'Rocketman' voor de Russische markt", lieten de zanger en de makers van de film weten. Elton noemde de censuur "een trieste weerspiegeling van de verdeelde wereld waarin we nog steeds leven en hoe het nog steeds zo wreed kan zijn om de liefde tussen twee mensen niet te accepteren".