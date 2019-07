Na de Avengers: Marvel onthult nieuw heldenteam met Angelina Jolie, Salma Hayek en Richard Madden MVO

21 juli 2019

09u32 9 Film Na de Avengers komt Marvel met een nieuw team vol superhelden: The Eternals. Op Comic Con International in Sana Diege maakten ze de cast bekend, met grote namen als Angelina Jolie.

Marvel-baas Kevin Feige sprak het publiek toe om de toekomst van zijn filmbedrijf voor te stellen. Daarbij hoorde een nieuw heldenteam dat bestaat uit bekende acteurs en actrices, waaronder Angelina Jolie, Salma Hayek en ‘The Bodyguard’-acteur Richard Madden. Zo lichtte hij een tipje van de sluier op wat de veel besproken ‘fase 4' van de Marvel-films betreft. Elke fase bevat één belangrijke rode draad, en die van fase 3 eindigde in ‘Avengers: Endgame’. Sindsdien was het onduidelijk hoe Marvel verder zou gaan.

“Ik ben zo blij om hier te zijn”, zei Angelina tegen de aanwezige bezoekers. “Als ik eraan denk wat het betekent om deel uit te maken van het Marvel Cinematic Universe, en om deel uit te maken van deze familie, wordt ik heel enthousiast!”

The Eternals, het team waarvan ze deel gaat uitmaken, bestond al miljoenen jaren voor de Avengers. Het gaat dus om een prequel van de films die we al gezien hebben. De film zal geregisseerd worden door Chloe Zhao.

De volledige cast bestaat uit Richard Madden als Ikaris, Angelina Jolie als Thena, Kumail Nanjiani als Kingo, Lauren Ridloff als Makkari, Brian Tyree Henry als Phastos, Salma Hayek als Ajak, Lia McHugh als Sprite en Don Lee als Gilgamesh. Personages die bij de bezoekers nog niet erg bekend in de oren klonken.

The Eternals is namelijk niet het meest bekende superheldenteam uit de stripboeken, maar dat maakt volgens Feige niet uit. “Het gaat om het vinden van mooie verhalen, of mensen ze nu al gehoord hebben of niet. De meeste mensen hadden ook nog nooit van de Avengers gehoord voor wij er films van maakten. Die personages tot leven brengen, is wat wij doen. En ik ben er zeker van dat The Eternals binnenkort ook erg geliefd zullen zijn.”