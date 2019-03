Na al die jaren nog steeds hot: de werken van Tolkien blijven inspireren MVO

25 maart 2019

10u20 0 Film Vandaag is het Tolkien Reading Day, een jaarlijks event dat in het leven werd geroepen om jong en oud aan te zetten tot het lezen van ‘The Lord Of The Rings’ en andere werken van de beroemde schrijver. Tegenwoordig kan je zijn verhalen niet alleen op papier ontdekken, maar ook op het grote én kleine scherm.

J.R.R. Tolkien overleed in 1973, maar zijn nalatenschap is al die jaren later nog steeds springlevend. Hij veroverde de wereld in 1954 al, met zijn fantasieverhaal ‘The Lord Of The Rings’, een boek dat zo dik was dat het in drie verschillende delen werd gesplitst. Het werd een opmerkelijk stukje literatuur dat zijn fans nog jarenlang ‘in de ban van de ring’ zou houden.

De eerste verfilming, ‘The Fellowship Of The Ring’, verscheen in 2001, met vervolgfilms in 2002 en 2003. Gezien het publiek de wondere wereld van Midden Aarde daarna nog lang niet beu was, werd ook de roman ‘The Hobbit’ omgetoverd tot een trilogie. De eerste daarvan verscheen in 2012, met opvolgers in 2013 en 2014.

Een pak lovende reviews en zelfs enkele Oscars later is het alweer enkele jaren stil rond de mythische wezens, maar dat zal niet lang meer duren. Amazon werkt momenteel aan een tv-serie die hun online streamingplatform een boost moet geven, helemaal in het thema van ‘Lord Of The Rings’. Het verhaal zal zich afspelen voor de gebeurtenissen in de eerste trilogie. Volgens Amazon gaat het om de 3.441-jarige periode voor de eerste filmreeks, die in de boeken bekendstaat als de ‘Age of Númenor’, of de ‘Second Age’. Dat betekent dat we Aragorn, Gimli, Frodo en hun kompanen helaas niét meer terug zullen zien, want zij werden stuk voor stuk veel later geboren, in de zogenaamde ‘Third Age’.

In de nieuwe reeks zullen we dus volledig nieuwe personages te zien krijgen, die de kijkers meenemen op nieuwe avonturen, zoals Tolkien ze destijds bedacht heeft. Want zelfs na alle reeds gemaakte films is er zeker nog genoeg leesmateriaal over om uit te putten. De productie van de reeks zal dit jaar van start gaan, zoals beschreven staat in de deal van maar liefst 250 miljoen dollar die Amazon gesloten heeft voor de rechten op het verhaal. In datzelfde contract staat beschreven dat Amazon al zeker vijf seizoenen van de serie mag uitbrengen.

Gandalf

Sir Ian McKellen, die de rol van tovenaar Gandalf speelt in de originele reeks, toonde alvast interesse om zijn rol opnieuw op te nemen. Gezien de tijdsperiode van de Amazon-reeks zou hij de enige mogelijke terugkerende acteur kunnen zijn. “Hoezo komt er een andere Gandalf in de Amazon-reeks?”, reageerde hij verontwaardigd toen hem naar de serie gevraagd werd. “Ik heb nog geen ‘ja’ gezegd omdat ik nog geen aanbod van hen heb gehad, maar ze gaan toch geen andere Gandalf casten, zeker? Die tovenaar is volgens het boek meer dan 7.000 jaar oud, dus ik ben lang niet te oud om die rol te spelen!” Om maar te zeggen, als men een Gandalf wil om de starpower van het project te verhogen, kunnen ze zonder problemen terugvallen op het origineel.

Langspeelfilm

Naast de serie is er ook een Tolkien-film op komst. Deze keer geen film die gebaseerd is op de vele boeken van de auteur, maar wél op diens eigen leven.

De Engelse acteur Nicholas Hoult (29) speelt een jonge versie van de schrijver in een biografische film die de simpele titel ‘Tolkien’ meekrijgt. De film verhaalt vooral over de jeugd van de auteur, waaronder zijn tijd als soldaat en zijn romance met Edith, de liefde van zijn leven. Die laatste rol zal vertolkt worden door actrice Lily Collins. Hoewel er logischerwijs veel referenties naar de ‘Lord Of The Rings’-franchise in de trailer zitten, vormen die niet de spil van het hele gebeuren. Het wordt wel duidelijk dat veel elementen van het verhaal op een slimme manier refereren naar het leven van J.R.R. Tolkien zelf.

Diehard-fans van de franchise hoeven zich dus geen zorgen te maken: het sprookjesachtige land van Midden Aarde zal - naar alle waarschijnlijkheid - nooit vergaan.