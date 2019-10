Na 40 jaar heeft horrorklassieker 'The Shining' een vervolg JBR

30 oktober 2019

00u00 0 Film Na bijna 40 jaar komt vandaag het vervolg op de ultieme griezelklassieker 'The Shining' wereldwijd in de zalen. Het mysterieuze 'Doctor Sleep', net als 'The Shining' gebaseerd op een boek van de Amerikaanse horrorauteur Stephen King, werd gistermiddag pas voor het eerst aan de pers getoond en de eerste reacties waren laaiend enthousiast. "Griezelig, emotioneel en heel origineel, de beste Stephen King-verfilming in decennia", klonk het in de Amerikaanse pers.

Het origineel uit 1980, in een regie van Stanley Kubrick en met een onvergetelijke Jack Nicholson in de hoofdrol, wordt beschouwd als één van de beste horrorfilms aller tijden. Het hoofdpersonage in 'Doctor Sleep' is Danny Torrence, zoon van het hoofdpersonage uit 'The Shining'. Danny - gespeeld door Ewan McGregor - is intussen volwassen, maar worstelt nog steeds met de gebeurtenissen uit zijn verleden.