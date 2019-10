Na 26 jaar krijgt populaire heksenfilm ‘Hocus Pocus’ eindelijk een vervolg Redactie

24 oktober 2019

08u13

Bron: ANP 1 Film De wens van Bette Midler wordt vervuld: er komt na 26 jaar een vervolg op de heksenfilm ‘Hocus Pocus’. Volgens Entertainment Weekly is het nieuwe streamingplatform Disney+ bezig met ‘Hocus Pocus 2'.

De originele film kwam uit in 1993 met hoofdrollen voor Midler, Sarah Jessica Parker en Kathy Najimy als een drietal heksenzusters dat op Halloween tot leven komt. De film heeft een cultstatus bereikt in de VS omdat hij elk jaar rond Halloween wordt uitgezonden.

Of de originele actrices opnieuw in de huid kruipen van de Sanderson-zussen, valt nog te bezien. Dat Bette Midler er wel voor in is, gaf ze al aan in 2016. "Je ziet niet veel vrouwen slapstick doen en je ziet in de film dat we het naar ons zin hebben. In hemelsnaam, ik snap niet waarom er geen vervolg wordt gemaakt", aldus de actrice.