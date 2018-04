Na 18 jaar: animatiefilm 'Chicken Run' krijgt eindelijk vervolg TDS

27 april 2018

19u37

Bron: ANP 3 Film De animatiefilm 'Chicken Run' krijgt een vervolg. Productiemaatschappij Aardman heeft, achttien jaar nadat het origineel verscheen, het tweede deel aangekondigd.

'Chicken Run', over een groep kippen die een boerderij ontvlucht, is nog altijd de meest succesvolle stop-motionfilm aller tijden. De film bracht meer dan 161 miljoen pond - ruim 183 miljoen euro - in het laatje. De Vlaamse stemmen werden ingesproken door onder anderen Veerle Dobbelaere, Stany Crets, Wim Opbrouck, Camilia Blereau en Sien Eggers.

Over het verhaal van de 'Chicken Run 2' is nog niets bekend. De film gaat in productie nadat Aardman 'Shaun the Sheep Movie: Farmageddon' heeft afgerond.