Na 11 jaar krijgt 'The Simpsons Movie' eindelijk een vervolg TK

14 augustus 2018

08u41

Bron: Washington Post 0 Film Goed nieuws voor fans van 'The Simpsons Movie': de film zou eindelijk een vervolg krijgen. Dat kwam The Washington Post te weten. Liefhebbers van Homer en co hebben er even op moeten wachten; de eerste langspeelfilm dateert alweer van 2007.

Volgens journalist Ben Fritz is filmmagnaat 20th Century Fox bezig aan de ontwikkeling van een vervolgverhaal. Stacey Snider, die aan het hoofd staat van Fox, wil met een nieuwe Simpons-film de animatie-afdeling van het bedrijf nieuw leven inblazen. Die hangt momenteel immers aan een zijden draadje nu de samenwerking met DreamWorks Animation stopgezet werd.

Er staat overigens niet alleen een film van de Simpsons op de planning: er wordt ook gewerkt aan een adaptatie van de serie 'Bob's Burgers' en aan een film van 'Family Guy'. "Die laatste prent zou live action zelfs mengen met animatie", aldus Fritz. Seth MacFarlane, de geestelijke vader van 'Family Guy' én de stem van Peter, Brian en Stewie, zou alvast zijn zegen gegeven hebben.

Grootse plannen dus, maar het valt nog af te wachten of ze ook tot een goed einde komen. De toekomst van 20th Century Fox is erg onzeker nu het filmbedrijf overgekocht werd door de Walt Disney Company. Zo is het nog niet duidelijk of Fox op zichzelf zal blijven bestaan, of volledig opgenomen zal worden in het Disneykamp. Het is nog maar de vraag of de tweede Simpsons-film de overname zal overleven.