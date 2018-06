Na 10 jaar en 19 films introduceert Marvel voor het eerst LGBT-superhelden MVO

28 juni 2018

07u00 2 Film Op 10 jaar tijd bracht de superhelden-franchise van Marvel maar liefst 19 films uit. Stuk voor stuk blockbusters die de kassa flink deden rinkelen. Hoewel Marvel steeds meer inzet op diversiteit, waren er tot nu toe nooit LGBTQ-helden in hun films te zien. Daar komt nu echter verandering in.

Marvel-kopstuk Kevin Feige bevestigde in een recent interview dat, ja, er openlijk homoseksuele superhelden in hun films zullen verschijnen. "Het zal gaan om personages die je nog niet gezien hebt, maar ook om personages die je al wél gezien hebt", klinkt het mysterieus.

Zo raakte enkele maanden geleden al bekend dat Valkyrie, het personage van actrice Tessa Thompson in 'Thor: Ragnarok', eigenlijk een lesbische scène had in de prent. "Maar die hebben we eruit moeten knippen omdat de film anders te lang werd", luidt de verklaring. Van de toevallige knippen zal er binnenkort geen sprake meer zijn.

Binnenkort op het scherm

De andere LGBTQ-personages zouden kunnen opduiken in één van de eerstvolgende Marvel-films: 'Ant-Man And The Wasp', 'Captain Marvel', 'Avengers 4' of 'Spiderman: Far From Home'.

Binnen de wereld van de Marvel-stripboeken zijn er volgens fans in ieder geval heel wat openlijk homoseksuele helden om uit te kiezen.

Ook in een andere superhelden-wereld, die van 'Jurassic World', zou een lesbisch personage geïntroduceerd worden. Jammer genoeg werd de scène die haar seksuele voorkeur bevestigde ook uit de film geknipt.