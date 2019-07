Multitalent Donald Glover speelt Simba: “De dood van mijn vader gaf deze rol nog meer betekenis” Kristien Gijbels

17 juli 2019

06u00 0 Film Multitalent Donald Glover (35), aka Childish Gambino, kreeg de eer om Simba te vertolken in ‘The Lion King’. Een rol met een speciale betekenis, vertelt hij aan onze Hollywoodvrouw.

Als Childish Gambino scoorde Donald Glover een wereldhit met ‘This is America’ én zong hij samen met onze Selah Sue een nummer (‘Together’) in. Een succesvol acteur én muzikant dus, al is hij aan zijn laatste tournee bezig. “Ik ben erg moe”, lacht Glover. “En ik wil het anders aanpakken. Het is tijd voor mij om naar huis te gaan, denk ik. Ik ga toch nooit iets doen waar geen muziek in zit. Denk maar aan ‘This is America’. Dat werkt omdat het nummer en de beelden samenkwamen, het ene bestaat niet zonder het andere.”

Zoals die rol in ‘The Lion King’. Voor Glover was het een eer om Simba te mogen spelen, maar tijdens de opnames kreeg de rol nog meer betekenis. “Mijn vader stierf tijdens de opname”, vertelt hij. “Toen ik ongeveer 10 jaar oud was, zagen we de film samen. Het voelde dus erg belangrijk aan om dit nu te doen.” Om de cirkel helemaal rond te maken, nam de acteur zijn zoon mee naar de première. Die had geen idee dat zijn vader meedeed. “Hij wist wel dat Beyoncé in de film zat, maar dat ik ook een rol had, dat wist hij niet. En dat voor zijn favoriete film”, lacht Glover. “Ik liet hem dus gewoon rustig kijken, en toen ik begon te zingen, besefte hij dat ik het was. Het zorgde voor een geweldig leuk moment. Hij kroop echt in mijn armen.”

Beyoncé

Glover heeft trouwens alleen maar lovende woorden over zijn beroemde tegenspeelster, Beyoncé. “De eerste keer dat ik haar ontmoette, was in de backstage van een concert van Jay-Z. Ze dronk een glas wijn en we praatten over ‘The Lion King’. De energie verandert echt wanneer ze in een kamer komt. Wanneer je zo groot wordt, heb je volgens mij controle over dat gevoel. Ik voelde me erg op mijn gemak bij haar, maar ook erg vorstelijk. Ze is erg cool.”

Ondertussen is de wereldpremière van de film achter de rug, en dat was een hele opluchting voor de acteur. “Mensen lachten, hielden hun lach in omdat ze meer wilden horen. Mensen huilden. Ik vond die reactie geweldig, het was fijn om dat mee te maken met kinderen erbij.” En Glover is trots op het eindresultaat: “Weet je waarom het volgens mij zo’n klassieker is? Het idee dat je zo jong je vader verliest, is nieuw voor een kind, maar toch herinner je je alleen een fijne film.”

Glover mag de nieuwe ‘The Lion King’ dan al een klassieker vinden, toch zijn de eerste kritieken opvallend lauw. Prachtige beelden, maar de realistische dieren verliezen hun expressie en komen emotieloos over. Toch wordt ‘The Lion King’ naar alle waarschijnlijkheid hét kijkcijferkanon van de zomer.