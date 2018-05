Muisstil of niet naar binnen: wie vrijdag naar de horrorfilm 'A Quiet Place' gaat kijken krijgt ongetwijfeld de stuipen op lijf DBJ

09 mei 2018

16u07 0 Film Wie vrijdag naar de nieuwe horrorfim 'A Quiet Place' gaat kijken, krijgt ongetwijfeld de stuipen op het lijf. Kinepolis organiseert over het hele land muisstille screenings waar geen decibelletje te horen mag zijn.

Horrorfilm 'A Quiet Place' werd wereldwijd een groot succes. Het regiedebuut van acteur John Krasinski (38), voor eeuwig bekend door zijn rol van Jim Halpert bij NBC's 'The Office US', oogst lof bij alle critici. De film speelt zich af in de nabije toekomst, in een wereld waar mysterieuze wezens afkomen op geluid en lawaai maken dodelijk is. De hoofdrollen worden vertolkt door Emily Blunt en Krasinski zelf.

Bij ons gaat de film op 9 mei in première, maar Kinepolis organiseert vrijdag iets bijzonder. In al hun bioscopen organiseren ze om 22u45 een muisstille voorstelling. Tijdens de vertoning worden er strikt geen snacks of drinks toegelaten en moet je je gsm uitzetten. Hieronder kan je de trailer bekijken.