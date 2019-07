Mufasa, Bambi’s moeder, het spinnewiel... Dit waren de meest traumatische Disney-momenten ooit MVO

06 juli 2019

09u00 2 Film Nu de remake van ‘The Lion King' onderweg is naar onze zalen, houden vele kijkers hun hart al vast voor die scène, degene die hen al sinds hun jeugd de kriebels bezorgt. Je weet waarover we spreken. Disney bracht ons een paar van onze mooiste jeugdherinneringen, maar stuurde ons met een beetje pech ook gillend richting onze moeders. ‘The Lion King’ is lang niet de enige Disneyfilm met een scène dat iedereen de stuipen op het lijf joeg. Dit zijn de griezeligste Disney-momenten op een rij.

Sprookjes, ze mogen dan wel happy endings hebben en redelijk vrolijke beginselen, in het midden is het altijd even slikken. De originele verhalen, die Disney vaak haalde bij de gebroeders Grimm of zelfs bij Shakespeare, werden immers niet geschreven zodat mensen er beter van zouden slapen. Integendeel. Het waren waarschuwingsverhalen die kinderen moesten behoeden voor de vele gevaren in de wereld. En dat brengt ook heel wat minder leuke momenten met zich mee. Opgelet, voor dit artikel heb je zakdoekjes nodig!

1. ‘The Lion King’ (1994) - De dood van Mufasa

Laten we deze alvast achter de rug krijgen, want de meest traumatiserende Disneyscène bij uitstek - zonder concurrentie - is de dood van Mufasa, Simba’s vader, in ‘De Leeuwenkoning’. Dit Shakespeariaanse verhaal over een een zoon die noodgedwongen in de voetsporen van zijn vader moet treden, bracht ons prachtige meezingers als ‘Hakuna Matata’ en ‘I Just Can’t Wait To Be King’, maar ook het meest iconische huilmoment aller tijden. Mufasa, die tot onze afschuw verraden werd door Scar, sterft tijdens een stormloop van gnoe’s. Simba, die zichzelf de schuld geeft, is er kapot van. Bekijk de scène op eigen risico nog eens, dan ben je zeker gewapend voor het moment waarop je de live action-versie gaat bekijken.

2. ‘Sneeuwwitje En De Zeven Dwergen’ (1937) - De boze koningin verandert in een heks

Iets minder angstaanjagend voor een ouder publiek misschien, maar oh, wat vonden we die boze koningin als kind toch eng. En nog veel erger was het toen ze plots in een akelige oude heks veranderde, met handen als klauwen, die een giftige appel tevoorschijn toverde uit haar ketel. ‘Snow White And The Seven Dwarves’ was de allereerste langspeelfilm in kleur en geluid die Disney ooit uitbracht, en ze hebben ons vanaf het begin niet gespaard.

3. ‘Toy Story’ (1995) - De slaapkamer van Sid

Dit jaar kregen we de vierde en laatste film uit de ‘Toy Story’-reeks te zien, stuk voor stuk geweldige films met Tom Hanks in de hoofdrol als cowboy Woody. Toch hadden de films enkele gruwelijke kantjes. Denk maar aan het speelgoed onder het bed van pestkop Sid, die allerlei vreemde experimenten op hen uitvoerde. Na het zien van die ‘spinnenpop’ had iedereen even hersteltijd nodig.

4. ‘Toy Story 3' (2010) - Woody en zijn vriendjes komen in de vuilnisoven terecht

Om even in het ‘Toy Story’-thema te blijven: ook in de derde film moesten we even naar adem happen. Woody, Buzz Lightyear, Slinky en al hun vriendjes kwamen namelijk in een verbrandingsoven van de vuilnisbelt terecht, en héél even zag het ernaar uit dat ze allemaal in rook op zouden gaan. Gelukkig werd dat op het laatste nippertje - uiteraard - nog voorkomen, maar dat maakte het moment op zich niet minder emotioneel.

5. Pocahontas (1995) - De executie van John Smith

Akkoord, uiteindelijk loopt John Smith hier ongehavend weg dankzij de inspanningen van zijn geliefde, Pocahontas. Maar dat weerhield ons kinderbrein er niet van om redelijk grafische voorstellingen te maken bij het feit dat het opperhoofd hem de schedel wilde inslaan. En dat John na alle moeite van Pocahontas nog een kogel in zijn lijf krijgt dankzij zijn éigen volk en daarna voorgoed moet vertrekken, vonden we ook maar niks. Eén van de weinige Disneyfilms met een bitterzoet einde in plaats van een gelukkig slot.

6. ‘Bambi’ (1942) - De dood van Bambi’s moeder

Voor de vroegtijdige dood van Mufasa was Bambi’s moeder het meest trieste sterfgeval in het Disney-universum. We krijgen niets te zien, maar horen wel het schot van de jager, waarop het hartverscheurende moment nog moet komen: “Mama, waar ben je?” Waarop Bambi’s vader hem vertelt dat zijn moeder nu niet meer bij hem kan zijn. Tranen met tuiten!

7. ‘Doornroosje’ (1959) - De vloek lokt Aurora naar het spinnewiel

Nee, zelfs na alle spinnewielen in het koninkrijk te verbranden en zijn dochter in anonimiteit te verbannen naar het platteland slaagde de koning er nog niet in om zijn dochter te behoeden voor de vloek die Malafide (in het Engels: Maleficent, ook wel verfilmd met Angelina Jolie) over haar uitsprak toen ze nog maar een baby was. Een griezelig, groen licht leidde haar als in trance naar het laatste spinnewiel van het land. Moraal van het verhaal: nodig ook die vervelende tante uit op het geboortefeestje, je weet maar nooit.

8. ‘Pinokkio’ (1940) - Het Land Van Plezier (dat helemaal niet zo plezierig was)

Je zou denken dat het leven leuk is voor een houten pop die tot leven komt, maar niets is minder waar. Pinokkio is één van de eerder donkere films die Disney al voortbracht, waarin ons hoofdpersonage kreeg af te rekenen met een gemene walvis, een bende boeven, en bovendien ook in een ézel veranderde. De moraal van dat verhaal: kinderen die zich niet gedragen veranderen in ezeltjes en worden verkocht aan de zoutmijnen. Je zou van minder nachtmerries krijgen.

9. ‘Dumbo’ (1941) - De roze olifanten

Wat gebeurt er als een babyolifant iets te veel drinkt? Dan verschijnen er enge, roze olifanten in de vorm van luchtbellen. Dat gepaard met een dreigend circusdeuntje... “Pas op, ze lopen rond je bed.” Geef toe, als volwassen mens kan je dat liedje nog altijd amper horen. In de laatste versie van ‘Dumbo’, de live action-film die dit jaar nog uitkwam, werd de scène dan ook geschrapt. Er was enkel nog een korte verwijzing naar de roze olifanten, die trouwens niets meer met drank te maken had.

10. ‘Belle En Het Beest’ (1991) - Gaston komt het beest doden

Gaston mocht dan een zogenaamde knapperd zijn, heel hoog in onze schuif lag hij toch niet. Zeker niet toen hij met een kwade menigte in zijn kielzog naar het kasteel van het beest trok, in de hoop zijn liefdesrivaal te vermoorden. Bijna slaagde hij daar nog in ook! We hielden ons hart vast, maar gelukkig stortte hij uiteindelijk te pletter...

11. ‘De Kleine Zeemeermin’ (1989) - Ursula steelt de stem van Ariel

Slim was het niet bepaald om naar zeeheks Ursula te gaan om een paar benen, maar we hadden wel medelijden met kleine zeemeermin Ariel toen die bereidwillig haar stem opgaf om aan land te kunnen gaan, op zoek naar haar prins. De scène waarin de zeemeermin moet zingen en Ursula met haar groene toverklauwen in haar keel grijpt, staat voorgoed in het collectieve geheugen gegrift.

12. ‘Finding Nemo’ (2003) - Bruce de haai valt aan

Ook in de zee: ‘Finding Nemo’. Al vanaf het begin was er iets niet pluis met Bruce, de haai die beweerde dat vissen zijn vrienden zijn en geen voedsel. Wanneer Dori (die in het Engels trouwens de stem meekreeg van talkshowpresentatrice Ellen Degeneres) begint te bloeden, verandert heel zijn ingesteldheid. En op het moment dat zijn ogen volledig zwart worden, zit niemand nog comfortabel op zijn stoel. Om nog maar te zwijgen van ál die lagen aan tanden.

13. ‘De KlokkenLuider Van De Notre Dame’ (1996) - Quasimodo wordt gefolterd

Net wanneer we dachten dat het klokkenluider Quasimodo eindelijk een keer meezat, werden we met de neus op de feiten gedrukt. Hij wordt koning van carnaval, tot de bevolking van Parijs merkt dat zijn gezicht geen masker is. Wat volgt is veel boegeroep, gegooi met tomaten en zelfs foltering.

14. ‘Frank En Frey’ (1981) - Frey wordt achtergelaten door zijn baasje

Bijna zo droevig dat je de film aan het begin al afzette, dat was ‘Frank en Frey’, die in het Engels de titel ‘The Fox And The Hound' meekreeg. De vos Frey wordt sinds hij klein was al verzorgd door een oud dametje, maar wanneer een kwade buurman ermee dreigt om Frey af te schieten, vindt zij er niets anders op om haar huisdier met pijn in het hart achter te laten in het bos. Van een warme mand en flessenvoeding naar de kille natuur? Toch ook niet echt de beste optie. De trieste blik waarmee Frey achter haar aan staart, zal je niet snel vergeten.