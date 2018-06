Een erg strakke Lady Gaga en veel prijzen voor Black Panther: dit waren de MTV Awards TK

19 juni 2018

09u03

Bron: ANP 0 MTV Movie Awards 'Black Panther' was gisterenavond de grote winnaar van de MTV Movie & TV Awards. De actiefilm van Marvel sleepte gisterenavond vier prijzen in de wacht. Bij de TV-prijzen ging 'Stranger Things' dan weer met alle aandacht lopen: de Netflix-creatie mocht eveneens vier beeldjes mee naar huis nemen.

De MTV Awards vonden eigenlijk zondagavond al plaats, maar werden pas gisterenavond uitgezonden. 'Black Panther' werd daarbij uitgeroepen tot beste film. Hoofdrolspeler Chadwick Boseman kreeg ook nog eens twee MTV Awards voor zijn vertolking van de titelheld. Michael B. Jordan ging naar huis met de prijs voor beste schurk, een erkenning waardoor hij zelf verrast was. Dat liet de Black Panther-acteur weten in zijn dankwoord. "Ik ben in shock, ik dacht namelijk dat deze prijs gegarandeerd naar Roseanne Barr zou gaan," aldus Michael, die hiermee verwees naar de recente racistische uitlatingen van Barr op Twitter.

Racisme

Jordan was overigens niet de enige die zinspeelde op de heisa rond Roseanne Barr. Presentatrice van dienst, comédienne Tiffany Haddish, liet weten zelf ook weleens een vervelende aanvaring te hebben gehad met Barr. "Lang voor dit hele Twitterincident had ik een vriendin die in dezelfde buurt woonde als Roseanne. Ik vond haar te gek, dus toen we de volgende dag langs haar huis liepen en ze in de tuin was, zei ik haar gedag. Ze trok een vies gezicht en rende haar huis in. Dit gebeurde nog een paar keer, totdat mijn witte vriendin haar gedag zei. Toen kon er opeens wel een 'hallo' vanaf. Ik dacht: 'f*ck die bitch'. Dit was denk ik in 2000, dus die vrouw is altijd een racist geweest. Ik snap dan ook niet waarom ze überhaupt een televisieshow heeft gekregen."

Later in de show ging het er iets luchtiger aan toe. Haddish gaf zichzelf zo een rolletje in 'Black Panther':

Black Panther wist echter niet alle nominaties te verzilveren, zo ging de prijs voor beste team naar de groep personages die het in de film 'IT' opnemen tegen horrorclown Pennywise. Ook de onderscheiding voor beste gevecht ging niet naar de Marvel-film. Die ging naar Gal Gadot, die het als Wonder Woman opnam tegen het Duitse leger.

TV-prijzen

De grote winnaar van de televisieprijzen was 'Stranger Things'. De Netflix-serie sleepte eveneens vier awards in de wacht. 'Stranger Things', een science-fiction serie die zich afspeelt in de jaren tachtig, werd onder meer uitgeroepen tot beste serie.

Ook Lady Gaga werd onderscheiden. Zij kreeg de MTV Award voor beste muziekdocumentaire voor 'Gaga: Five Foot Two', waarin ze onder meer laat zien hoe erg ze worstelt met de ziekte fibromyalgie. Ze nam de naward persoonlijk in ontvangst en bedankte daarbij haar fans, de 'little monsters'. Gaga blaakte van gezondheid, zag er erg strak uit en was erg vrolijk. "Ik heb onlangs ontdekt dat ik eigenlijk bijna five foot four (162 cm, nvdr.) ben", grapte ze. "Het spijt me zo."

Ook 's werelds beroemdste realityfamilie viel in de prijzen. 'Keeping Up With The Kardashians' kreeg het beeldje voor beste realityserie. Kim Kardashian kwam de award zelf ophalen, samen met moeder Kris.