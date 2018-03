Moslima vormt zichzelf om naar Disneyfiguren en het resultaat is verbluffend DBJ/KD

23 maart 2018

17u41 12 Film De Maleisische make-upartieste 'Queen of Luna' transformeert zichzelf in Disney-prinsessen. Heel erg indrukwekkend, maar nóg specialer is dat de moslima er telkens haar hoofddoek in verwerkt.

De voorbije jaren heeft de Maleisische make-upartieste Saraswati duizenden monden doen openvallen met haar make-upcreaties. Het bijzondere aan de artieste is dat ze er steeds haar hoofddoek in verwerkt. Ze werkt onder het pseudoniem Queen of Luna en heeft al 411.000 volgers op haar Instagrampagina.

Hoe meer volgers Saraswati kreeg, hoe beter haar werk werd en nu gebruikt ze ook de duurste make-up die er te verkrijgen is. Ook de accessoires die ze gebruikt zijn veel gesofisticeerd genoeg om animatiefiguren als Kim Possible of Betty Boop na te bootsen. Die laatste maakte ze door haar wenkbrauwen onzichtbaar te maken en haar kin zwart te maken, zodat je het verschil met haar topje niet goed kan zien.

Eén van haar meer recentere creaties is prinses Fiona uit Shrek op wie ze "verliefd werd omdat ze niet als alle andere prinsessen is". Om de look te creëeren gebruikte Saraswati wimpers van Eyelashcious, Perfect10 Eyeliner, Nyx eyeshadow, Nyx lipstick, scar wax en 'zombie skin'.

Tweeënhalf uur

In een interview met het maandblad 'Elle Maleisië', zei Saraswati dat het ongeveer tweeënhalf uur duurt om een look te creëren. Al hangt alles af van de 'complexiteit' van het project, dat wil zeggen van de make-up, maar ook van de styling van de hoofddoek. "Ik heb meer dan 30 haarborstels, vier mascara's, vijf eyeliners, zes poeders, twee foundations, tien doosjes oogschaduw, twee sets valse wimpers, talloze dagcrèmes en doosjes vol glitter", zegt ze.

Saraswati, die een zelfverklaarde Disney-nerd is, zegt dat ze met haar populaire account ook het taboe rond hoofddoeken wil doorbreken. "Sommige van mijn fans was het nog niets eens opgevallen dat ik een hoofddoek draag", klinkt het. "Andere hebben dan weer het idee dat elke moslimvrouw onderdrukt is."