MOOOV Filmfestival maakt openingsfilm en focusland bekend MVO

18 februari 2019

13u01 0 Film MOOOV opent dit jaar het jaarlijkse filmfestival van 23 april tot 5 mei met het komische ‘Tel Aviv On Fire’, de derde speelfilm van Sameh Zoabi. Tegelijkertijd lost MOOOV ook het campagnebeeld, dat in teken staat van de focus op India.

Het festival opent op 23 april met ‘Tel Aviv on Fire’ van Sameh Zoabi en kiest daarmee voor een komedie over het decennialang Arabisch-Israëlisch conflict, luchtig uitvergroot als een meeslepende soap. Mooov zal de film deze lente ook uitbrengen in de Belgische zalen.

De charmante 30-jarige Palestijn Salam werkt op set van de populaire Palestijnse soapserie ‘Tel Aviv on Fire’. Elke dag moet hij langs een Israëlisch checkpoint om naar de studio te gaan. Op een dag wordt Salam aangehouden door commandant Assi, chef van de checkpoint, wiens vrouw grote fan is van de serie. Om haar terug te winnen, dwingt Assi Salam het verhaal van de soap te veranderen. De film werd voor diverse A-list festivals geselecteerd zoals het Filmfestival van Venetië, Toronto International Film Festival en het afgelopen International Film Festival Rotterdam. Bekijk hier een fragment van de film.

Focus op India

Als focus staat dit jaar India centraal, het land vooral bekend van de Bollywood cinema. Maar vandaag is er een heel nieuwe generatie jonge cineasten, op zoek naar een eigen filmtaal, die films willen maken met een grotere maatschappelijke relevantie. Net als een aantal jaren geleden, waar het festival een retrospectieve aan de Indische regissuer Anurag Kashyap wijdde, zullen de jonge Indische regisseurs die MOOOV dit jaar presenteert in de toekomst zeker een rol van betekenis gaan spelen.

MOOOV haalt buiten filmmakers nog meer Indisch talent naar het festival. Zo zal ook de maker van het campagnebeeld naar België afzakken. Ashima Narain is freelance fotografe en filmmaker uit Mumbai en versierde reeds opdrachten voor National Geographic, UNICEF, Wateraid, Discovery Channel en Cartier. In maart 2017 nog nam TIME haar op in een lijst van 34 vrouwelijke fotografen die je moét volgen.

MOOOV Filmfestival loopt van 23 april tot 5 mei 2019 op 7 locaties in Vlaanderen: Beringen, Brugge, Genk, Lier, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout. Het volledige programma en alle aanwezige internationale gasten worden in maart bekend gemaakt. Voor updates en info www.mooov.be.