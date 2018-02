Monica Belluci (53) solliciteert: "Ik wil terugkeren in nieuwe Bondfilm" DBJ

15 februari 2018

13u39 0 Film Monica Bellucci zou graag terugkeren in de nieuwe, nog titelloze James Bond-film. Dat stelt de Italiaanse actrice in een interview met Daily Inquirer.

De 53-jarige actrice speelde mee in het vorige deel Spectre. Haar personage werd niet gedood. "Ik zou graag terugkeren als een maffiabaas en vechten met Bond", stelt zij in het gesprek. Acteur Daniel Craig (49), die de Britse spion speelt, zei eerder het ook leuk te vinden om nogmaals met Bellucci samen te werken.

Er is nog vrij weinig bekend over de 25e Bond-film, die eind 2019 moet uitkomen. Noorse media meldden eerder vorig jaar dat er plannen zijn om de proloog in de Noorse fjorden te draaien. Daniel Craig zal voor de vijfde maal de rol van geheim agent 007 spelen.

Het is ook nog niet duidelijk wie de film gaat regisseren. Craig heeft laten weten een voorkeur te hebben voor Denis Villeneuve. De Canadese regisseur maakte onlangs het langverwachte en goed ontvangen vervolg op 'Blade Runner'.

Wat doet Christoph Watlz?

Oscarwinnaar Christoph Waltz heeft in elk geval gemeld niet terug te keren in de nieuwe James Bond-film. Waltz speelde in 'Spectre' de aartsvijand van 007, Ernst Stavro Blofeld. Het personage overleefde de film wel.

Of de afwezigheid van Waltz ook betekent dat het personage Blofeld niet terugkeert, is onduidelijk. Blofeld werd in het verleden ook in elke film door een andere acteur gespeeld. Zo vertolkte Donald Pleasence de rol in You Only Live Twice (1967), Telly Savalas in On Her Majesty's Secret Service (1969), Charles Gray in Diamonds Are Forever (1971) en Max von Sydow in Never Say Never Again (1983).