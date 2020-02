MoMA wijdt tentoonstelling aan 007-acteur Daniel Craig SDE

07 februari 2020

18u48

Bron: ANP 0 Film Het Museum of Modern Art (MoMA) in New York wijdt een eerbetoon aan de Britse James Bond-acteur Daniel Craig, voordat hij stopt met zijn rol als geheim agent. Het Amerikaanse magazine Variety meldt dat het museum van 3 tot en met 22 maart belangrijke films uit zijn carrière draait tijdens de filmexpositie ‘In Character: Daniel Craig’.

Naast de Bond-films ‘Skyfall’ en ‘Casino Royale’ zal ook ander werk van Daniel Craig getoond worden, zoals ‘The Girl With the Dragon Tattoo’ en ‘Munich’. De acteur zelf zegt vereerd te zijn dat er een expositie aan hem gewijd wordt. "Ik had nooit gedacht dat ik in een museum te zien zou zijn, maar wat een eer om in het MoMA tentoongesteld te worden". Hij zal aanwezig zijn bij de opening, waar ‘Casino Royale’ gedraaid wordt.



Daniel is vanaf 10 april voor het laatst te zien als '007' in de film ‘No Time To Die’. Het is nog niet bekend wie hem als de beroemde geheim agent gaat opvolgen.