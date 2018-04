Molly Ringwald kijkt met lede ogen terug op rol in 'The Breakfast Club': "In deze #MeToo tijden zie ik het in een heel ander licht" MVO

09 april 2018

07u16 0 Film Nu ze de film heeft gekeken in het #MeToo-tijdperk, heeft Molly Ringwald toch wat problemen met haar grote doorbraak The Breakfast Club. Dat schrijft de actrice in een essay in The New Yorker.

Molly keek de film met haar dochter en verwachtte dat de tiener moeite zou hebben met bepaalde delen. "Waar ik niet op rekende was dat het nog het meest verontrustend zou zijn voor mezelf", schrijf de actrice. "Als het idee dat vrouwen ondergeschikt zijn systematisch is, en ik geloof dat dat zo is, dan kunnen we ervan uitgaan dat de kunst die we consumeren meespeelt in het hooghouden van die gedachte."

De actrice heeft vooral problemen met de scène waarin Judd Nelsons personage Bender het hare, Claire, onder haar rok begluurd, waarbij wordt geïmpliceerd dat hij haar betast. Tijdens de opnames werd er voor de scène een stand-in gebruikt voor de destijds 16-jarige Molly, die de ervaring desondanks "beschamend" vond. De problemen houden volgens de actrice ook niet op bij dat moment. "Ik zie nu dat Bender Claire door de hele film seksueel intimideert. Als hij haar niet seksualiseert, dan reageert hij zijn woede wel op haar af door haar te kleineren, allemaal vanwege haar afwijzing."

Toch hoopt Molly niet dat de film in de vergetelheid raakt. "De geschiedenis wissen is een gevaarlijke stap als het om kunst gaat. Verandering is essentieel, maar dat is het verleden blijven herinneren ook. De zonden en de onbeschaafdheid van toen laten ons zien hoe ver we gekomen zijn, en welke weg we nog moeten afleggen."