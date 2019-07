Mogelijk nieuw Disney-project voor Beyoncé SD

31 juli 2019

14u11

Bron: MetroUK 0 Film ‘The Lion King' is nog maar net uit, maar het ziet ernaar uit dat Beyoncé (37) binnenkort ook in andere Disney-projecten te zien zal zijn. De zangeres en actrice zou namelijk in gesprek zijn met Disney om een nieuwe deal te sluiten.

Een ingewijde in de filmindustrie vertelt aan The Sun: “Beyoncé’s deal met Disney voor ‘The Lion King’ was een van de grootste tot nu toe. Nu willen ze die nog uitbreiden en haar de vrijheid geven om haar eigen films te maken onder de Disney-paraplu.” Dat Beyoncé zelf al een productiehuis heeft, Parkwood Entertainment, hoeft geen bezwaar te zijn. “Ze produceert projecten via Parkwood Entertainment, maar de bazen van Disney willen dat ze hetzelfde voor hen doet, in een samenwerkingsverband dat haar miljoenen zou opleveren. De gesprekken zijn nog aan de gang, maar het is een opwindend voorstel.”

Beyoncé nam in ‘The Lion King’ de stem van leeuwin Nala voor haar rekening. Daarnaast zong ze enkele nummers in voor de officiële soundtrack en bracht ze een eigen album uit: ‘The Lion King: The Gift’.