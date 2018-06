Moet Ben Affleck opkrassen? DC Comics gooit alle Batman-plannen om DBJ

14 juni 2018

De nieuwe Batmanfilm zal er waarschijnlijk een worden zonder hoofdrolspeler Ben Affleck (45). De film zou volgens schrijver en regisseur Matt Reeves gaan over een jonge versie van de superheld en de Hollywoodacteur is dus te oud.

Met 'Batman v Superman: Dawn of Justice', 'Suicide Squad,' en 'Justice League' heeft Ben Affleck al drie rollen als Batman op zijn naam, maar daar zou het voorlopig dus bij blijven. The Hollywood Reporter ontfutselde regisseur Matt Reeves, bekend van 'War for the Planet of the Apes', dat de volgende Batmanfilm een jonge versie van de superheld in de hoofdrol heeft.

Ben Affleck is als 45-jarige te oud om een jonge Dark Knight te spelen. Zeker als je weet dat hij in de voorbije films zelfs een oudere, ietwat meer versleten versie van Batman speelde. Het zou kunnen dat de volgende versie draait om flashbacks van een jonge Bruce Wayne of dat hij zou verschijnen als een soort mentor.

Die opties lijken echter nogal vergezocht. Veel waarschijnlijker is een reboot met een jongere acteur. Reeves zou Jake Gyllenhaal gevraagd hebben, maar die weigerde. De volgende film zou simpelweg 'The Batman' gaan heten en werd aanvankelijk geschreven, geregisseerd en gespeeld worden door Affleck zelf. Die zette echter tijdens het productieproces een stapte opzij voor Reeves.