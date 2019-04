Moeilijkste scène uit ‘Viva Boma’: buizerd gaat aan de haal met 'ons Nerooke' HL

02 april 2019

00u00 0 Film Gisteren werd in de Aalsterse deelgemeente Meldert de moeilijkste scène uit de vierde 'F.C. De Kampioenen'-film gedraaid. In 'Viva Boma' vervangt Xavier Waterslaeghers zijn kanaries door een roofvogel, en die heeft het gemunt op Nerooke, het hondje van Carmen.

"Dieren laten zich nu eenmaal niet gemakkelijk regisseren", zegt Jan Verheyen. "Voor het eigenlijke shot van de duikvlucht hebben we een pluchen hond gebruikt en met 3D-animatie kunnen we nog wat details bijwerken, maar ik ben nu al zeer tevreden met het resultaat." Zelfs met de (deels verstoorde) opnames tijdens Aalst Carnaval, die volgens Verheyen toch voor driekwart bruikbaar zouden zijn.

De crew zit ondertussen halverwege in het draaischema. Deze week zijn de Kampioenen nog elke dag te vinden in en rond het Meldertse Café Stinne, dat ook in het echt dienstdoet als stamkroeg van een amateurvoetbalploeg.