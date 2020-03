Missie (bijna) geslaagd: nog 5.000 tickets en ‘W817'-film komt er Jolien Boeckx

26 maart 2020

13u52 0 Film Al 45.000 tickets zijn verkocht voor de film van ‘W817'. Nog 5.000 te gaan dus, want pas als er tegen 4 april 50.000 tickets verkocht zijn, komt de film van de bekende Ketnetreeks er effectief. Normaal zouden de opnames dan in mei kunnen plaatsvinden, maar door de coronamaatregelen blijft dat momenteel even... AFW8N.

Na de grote vraag voor een reünie van de Ketnetreeks, die liep van 1999 tot 2003, maakten de acteurs begin deze maand bekend dat ze een film willen maken over het leven van de kotgenoten, maar dan 20 jaar later. Sinds 4 maart roepen o.a. Kadèr Gürbüz, Jenne Decleir en Aron Wade van ‘W817’ op om een ticket voor hun bioscoopfilm ‘8ERAF’ te kopen. Want, alleen als er op 4 april 50.000 fans van de Ketnetreeks een cinematicket van 15 euro gekocht hebben, gaat de film effectief door. Intussen zijn we drie weken na de oproep en staat de teller van de voorverkoop op 45.000. Als de limiet behaald wordt, zouden de opnames van de film beginnen in mei. Of het coronavirus roet in het eten gooit, is momenteel duidelijk. “Voorlopig kunnen we nog niets zeggen over de opnames. We wachten op nieuws vanuit de overheid”, klinkt het. Kinepolis plant - normaal gezien - om de film tussen 2 en 11 oktober te spelen voor de 50.000 fans.

Onder de slogan ‘iets ouder, niets wijzer’ komen de voormalige kotgenoten terug bij elkaar na twintig jaar. In 2003 sloten ze af met een afscheidsfeestje voor Zoë (Britt Van Der Borght) en Akke (Aron Wade) die afstudeerden. “Hoe de personages veranderd zijn, kunnen we nog niet kwijt. Maar het wordt sowieso een feelgoodverhaal dat begint bij mijn personage Carlo. Hij gaat trouwen - met wie blijft even geheim - en stuurt naar zijn vrienden een uitnodiging via een mysterieuze videoboodschap”, vertelt Jenne Decleir. Tijdens een zeer geanimeerd weekend ontdekken Steve (Govert Deploige) en Zoë (Govert en Britt zijn in het echte leven getrouwd, red.), Birgit (Kadèr Gürbüz), Tom (Danny Timmermans) en Jasmijn (Aagje Dom) dat er in al die jaren veel en weinig veranderd is. Maar waar is Akke? Van hem ontbreekt elk spoor.

