Mila Kunis: "Ik ben 16 uur per dag van huis. Dan moet een film al de moeite zijn" Filmster Mila Kunis (34) is kieskeuriger nu ze mama is Kristien Gijbels

10 augustus 2018

00u00 0 Film Ze verdween de laatste jaren wat naar de achtergrond in Hollywood, maar daar heeft Mila Kunis een goede reden voor: dochtertje Wyatt (3) en zoontje Dimitri (1). Sinds ze moeder is geworden, is de filmster dan ook kieskeuriger geworden. "Ik stel me altijd de vraag: 'Is deze film het waard om 16 uur per dag van mijn kinderen weg te zijn?'"

Had je Mila Kunis tien jaar geleden verteld dat ze in 2018 met Ashton Kutcher (40) getrouwd zou zijn én dat ze samen twee kinderen zouden hebben, dan had ze je vierkant uitgelachen. Hoewel de acteurs in de jaren 90 een koppel vormden in 'That '70s Show' als Jackie en Kelso - en zij op 14-jarige leeftijd zelfs haar allereerste kus met Kutcher deelde - was er naast de set geen sprake van verliefdheid. Tot ze hem jaren later toevallig tegen het lijf liep op de Golden Globes. Zij had twee jaar eerder haar relatie met Macaulay Culkin (bekend van 'Home Alone', red.) verbroken, hij zat verwikkeld in een echtscheiding met Demi Moore. Ze waren drie maanden lang 'friends with benefits', tot Ashton iemand anders leerde kennen en Kunis besefte dat ze gevoelens voor hem had. De actrice speelde open kaart, hij vroeg haar de dag erna om te gaan samenwonen. Hun liefde werd bezegeld met een dochter in 2014, een huwelijk in 2015 én een zoontje in 2016. Kunis kan het zelf amper vatten. "Tja, hoe leg je zoiets uit? Of het nu om je werk, privéleven of je relatie gaat: er zijn zóveel elementen die je gewoonweg niet in de hand hebt. Maar dat is net zo mooi aan het leven. Het heeft zo moeten zijn."

Nog één film per jaar

