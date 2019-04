Michelle Williams over het loonverschil met Mark Wahlberg: “Ik was verlamd toen ik hoorde hoeveel minder ik verdiende” SD

04 april 2019

11u24

Bron: Metro.co.uk 0 Film In 2017 moesten Michelle Williams (38) en haar collega Mark Wahlberg (47) enkele scènes van de film ‘All The Money In The World’ opnieuw inblikken, nadat acteur Kevin Spacey (59) vervangen werd door Christopher Plummer (89). Williams ontdekte echter dat haar mannelijke collega voor hetzelfde werk aanzienlijk meer geld kreeg, en dat nieuws verlamde haar, zo zegt ze nu.

“Eind 2017 kwam het nieuws uit dat ik voor hetzelfde werk minder dan 1.000 dollar gekregen had, waar mijn mannelijke collega 1,5 miljoen dollar kreeg”, vertelde Williams aan de Democratic Women’s Caucus. “En weet je wat? Het kon niemand wat schelen. Het was geen verrassing voor me. Het versterkte alleen wat ik al heel mijn leven wist: dat gelijkheid geen onvervreemdbaar recht is en dat vrouwen altijd net zo hard werken voor minder geld, terwijl ze thuis meer verantwoordelijkheid dragen.”

Wahlbergs vertegenwoordigers hadden de som voor hem onderhandeld, aangezien de acteur voor de nieuwe opnames tijdens het Thanksgiving-weekend weer naar Europa moest afreizen. Zowel Michelle Williams als regisseur Ridley Scott zouden 80 dollar per dag gekregen hebben voor de hernemingen. Dat komt dan in totaal op minder dan 1.000 dollar. Toen het nieuws over het grote verschil in loon uitkwam, besloot Wahlberg om zijn salaris in naam van Michelle te doneren aan het Time’s Up Legal Defense Fund.