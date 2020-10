Michaël R. Roskam wil Amerikaanse bioscopen redden, samen met Clint Eastwood, Martin Scorsese en James Cameron MVO

03 oktober 2020

08u06 0 Film De Belgische regisseur Michael R. Roskam zet zich in om de Amerikaanse bioscopen te redden van de ondergang. Samen met lokale regisseurs, zoals Clint Eastwood, James Cameron en Martin Scorsese ondertekende hij een petitie.

In de open brief van de regisseurs wordt er gewaarschuwd voor het verdwijnen van de bioscopen, indien die niet terug mogen heropenen. AMC, de grootste bioscoopketen van de Verenigde Staten, heeft namelijk net aangekondigd dat er al 2,4 miljoen euro verlies op de teller staat. Het duurt niet lang meer voor de keten kopje onder gaat. “Bioscopen bieden een culturele meerwaarde en ze bieden miljoenen jobs. We moeten er alles aan doen opdat ze open kunnen blijven”, klinkt het. Roskam, die in Amerika succes had met zijn film ‘The Drop’, zette zijn handtekening onder het pleidooi.

Ook Greta Gerwig, Michael Bay, Sam Mendes, David O. Russell, Ang Lee, Jordan Peele, Steven Soderbergh, Guy Ritchie, Wes Anderson, M. Night Shyamalan, Damien Chazelle, Denis Villeneuve en Pedro Almodóvar ondertekenden de brief.