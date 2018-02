Michael R. Roskam draait film over ‘Emanuelle’-actrice Sylvia Kristel 'Blade Runner 2049'-actrice Sylvia Hoeks speelt de hoofdrol Redactie

18 februari 2018

13u17

Bron: Variety 1 Film De volgende film van regisseur Michael R. Roskam zal draaien rond het leven van Emanuelle-actrice Sylvia Kristel. De hoofdrol wordt vertolkt door Sylvia Hoeks, bekend van Blade Runner 2049. Dat meldt Variety.

Sylvia Kristel werd wereldberoemd met haar rol in Emmanuelle. De Nederlandse actrice overleed in oktober 2012 aan de gevolgen van kanker. Ze werd 60.

De verfilming van haar leven heeft volgens filmblad Variety nog geen titel, maar wel een regisseur: de Belg Michael J. Roskam (Rundskop, The Drop, Le Fidèle). Ook het scenario wordt geschreven door een Belg: Dimitri Verhulst, auteur van onder meer De Helaasheid der Dingen.



De film focust op Kristels carrière in de jaren 1970 en 1980, toen het enorme succes van de Emmanuelle-films in schril contrast stond met haar privéleven. In die periode had ze een relatie met onder meer schrijver Hugo Claus, met wie ze samen een zoon kreeg, en acteur Ian McShane, met wie ze even was getrouwd.

Moeilijk te vatten

De hoofdrol zal vertolkt worden door de Nederlandse actrice Sylvia Hoeks, die vorig jaar bekend werd met Blade Runner 2049. Zij bevindt zich momenteel in de filmopnames van The Girl in the Spider's Web, het vervolg op The Girl With the Dragon Tattoo.

'Sylvia was een van de vrouwen die een seksuele manier van kijken naar seks voor vrouwen opende' Sylvia Hoeks, actrice

"Sylvia was een van de vrouwen die een seksuele manier van kijken naar seks voor vrouwen opende", zegt Hoeks aan Variety. "Ze was ook erg vrijgevochten, misschien zelfs te vroeg in dat opzicht voor haar generatie. Haar intelligentie en creativiteit als kunstenaar maakten haar moeilijk te vatten. Het was moeilijk te begrijpen wie ze was."

De keuze voor Hoeks is geen toeval. In 2014 won zij al de eerste Sylvia Kristel Award, een prijs van het filmfestival Film by the Sea die wordt gegeven aan een persoon die de gedachte aan Sylvia Kristel als cultureel fenomeen en inspiratiebron doet voortleven. "Ze beschikt over het talent om het publiek de illusie te bieden dat zij een rol niet speelt, maar zelf de rol ís, ogenschijnlijk zonder hier meer voor te hoeven doen dan gewoon zichzelf te blijven", zei jurylid Jan Mulder toen.

De opnames zullen plaatsvinden in Frankrijk, Nederland, België en Los Angeles.