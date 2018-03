Michael Bay gaat 'Robopocalypse' regisseren in plaats van Spielberg MVO

08 maart 2018

07u45 2 Film Michael Bay werkt aan twee nieuwe films, waaronder 'Robopocalypse'. Eerst stort Michael Bay zich op de regie van '6 Underground', meldt Variety.

'6 Underground' is een actiefilm die is geschreven door 'Deadpool'-schrijvers Paul Wernick en Rhett Reese die ook als uitvoerend producent aan de film verbonden zijn. In de zomer beginnen de opnames. De bioscooprelease is in de zomer van 2019.

Naast '6 Underground' is de regisseur van 'Transformers' in gesprek over de regie van 'Robopocalypse' over te nemen van Steven Spielberg. 'Robopocalypse' gaat over een oorlog tussen mensen en robots. Spielberg zou aanvankelijk zelf 'Robocalypse' regisseren, maar in 2013 werd bekend dat hij de opnames moest uitstellen. Spielberg zegt gefascineerd te zijn door 'Robopocalypse', maar dat hij geen tijd heeft gevonden de sciencefictionfilm zelf te regisseren.