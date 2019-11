Michael B Jordan wordt mogelijk de nieuwe Superman MVO

27 november 2019

13u00

Bron: Metro UK 3 Film ‘Black Panther’-ster Michael B Jordan (32) maakt binnenkort misschien de overstap van Marvel naar stripboek-concurrent DC. Hij zou namelijk in gesprek zijn met filmstudio Warner Bros. over een mogelijke rol als Superman.

De rol van Superman werd de laatste jaren gespeeld door Henry Cavill. Maar die laatste heeft het momenteel te druk met andere projecten, zoals Netflix-reeks ‘The Witcher’. Hoogtijd voor een nieuwe ‘man van staal’, dus. Die eer zou naar Michael B Jordan gaan, die zich al bewees in de superhelden-business met zijn rol als schurk in ‘Black Panther’.

De regie van de toekomstige ‘Superman’-film ligt in handen van JJ Abrams, die onder andere de laatste drie ‘Star Wars’-films voor zijn rekening heeft genomen.

Nieuw leven

Warner Bros. zou volgens bronnen binnen de studio op hete kolen zitten op de ‘Superman’-franchise nieuw leven in te blazen en aantrekkelijker te maken voor een modern publiek. “Vandaar ook hun bewuste keuze voor een Afro-Amerikaanse acteur. Men wil afwijken van wat we gewoon zijn, zodat fans niet meteen denken: ‘goh, dat heb ik al eens gezien’.” Volgens diezelfde bron zou Michael B Jordan echter nog niet volledig overtuigd zijn van de rol, vooral omdat de film voor het eerst nog niet in productie gaat. De nieuwe ‘Superman’ mogen we pas rond 2023 verwachten. Bovendien heeft hij nog veel andere projecten op de planning staan, zoals ‘Black Panther 2'.

Acteur Henry Cavill, die de rol van Superman al vertolkte in verschillende films, vindt het trouwens maar niets dat hij vervangen wordt. “De cape hangt aan de haak. Maar ze is nog steeds van mij...”, klinkt het.