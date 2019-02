Mexicaanse film 'Roma' wint Goya voor beste Latijns-Amerikaanse film KVE

03 februari 2019

06u16

Bron: Belga 0 Film De Mexicaanse film 'Roma', een favoriet voor de Oscars, is verkozen tot beste Latijns-Amerikaanse film tijdens de Goya-filmprijzen gisteren in het Spaanse Sevilla.

De zwart-witfilm van de Mexicaanse regisseur Alfonso Cuaron won eerder al de Gouden Leeuw in Venetië, twee Golden Globes en twee prijzen op de Critics' Choice Awards. Met tien nominaties is 'Roma' een grote kanshebber voor de 91ste edities van de Oscars, die op 24 februari in Hollywood worden uitgereikt.

De Goya voor de beste film ging naar 'Campeones' van regisseur Javier Fesser, de film die het voorbije jaar het meeste succes had in de bioscopen in Spanje. De prijs voor beste regie was voor Rodrigo Sorogoyen ('El reino'), die voor beste acteur voor Antonio de la Torre ('El reino'), en die voor beste actrice voor Susi Sanchez ('La enfermedad del domingo').