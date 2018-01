Mexicaans gitarendorpje ziet verkoop hoogte inschieten dankzij Pixarfilm 'Coco' kv

06u10

Bron: Reuters 1 AP Hector (links) en Miguel (rechts), twee personages uit de nieuwe Pixarfilm Coco. Film Het Mexicaanse gehucht Paracho, waar traditionele Mexicaanse gitaren worden gebouwd, ziet plots een flinke stijging in de gitarenverkoop dankzij de Pixarfilm 'Coco', waarin hoofdpersonage Miguel de trotse eigenaar is van een Parachogitaar.

Paracho, gelegen in de Sierra Madra, is een dorpje met 30.000 inwoners. Al honderden jaren worden er zestiende-eeuwse gitaren vervaardigd. Volgens een legende besloot een priester van de Spaanse veroveraars dat de dorpsbewoners een stiel moesten leren om hun economie te ondersteunen. Het dorpje groeide al snel uit Mexico's hoofdstad van de gitarenproductie.

Maar dankzij 'Coco' heeft Paracho nu wereldfaam en schiet de gitarenverkoop de hoogte in, zo zeggen de lokale gitaarbouwers.

De Pixarfilm vertelt het verhaal van het jongetje Miguel dat per ongeluk in het rijk der doden belandt tijdens de viering van de Mexicaanse 'Dia de los Muertos' (Dag van de Doden, red.). Een belangrijk element in het verhaal is Miguels Parachogitaar. De film bracht wereldwijd al meer dan 550 miljoen dollar op en staat gekend als de grootste kaskraker ooit in Mexico.

De prijs van een Parachogitaar varieert van 2000 Mexicaanse pesos (86 euro) tot 20.000 pesos (865 euro).

De lokale gitaarbouwers vervaardigen op algemene aanvraag nu ook gitaren in een witte kleur en met een tekening van een Mexicaanse schedel op de gitaarkop, net zoals de gitaar uit 'Coco'.