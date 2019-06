Met Matteo Simoni en Louis Talpe op de set van ‘The Racer’: "We blijven acteurs op een fiets: er hangt nog een beetje buikvet aan" Isabelle Deridder

19 juni 2019

00u00 0 Film Retro koerspakjes, bijpassende fietsen en voor de helft gevulde bidons tegen een decor van glooiende Ierse heuvels en een zonnige hemel. Bij de opnames van de Vlaams-Ierse wielerfilm 'The Racer' worden we weer even teruggeflitst naar 1998. "Ik ben geen afgetrainde coureur, dus het zijn soms spannende opnames", aldus Matteo Simoni, één van de hoofdrolspelers.

Normaal gesproken hangt er over het Ierse platteland een gezapig, slaperig sfeertje, maar daar was gisteren niets van te merken. In een landelijk dorp op een uur van de hoofdstad Dublin - om pottenkijkers op een afstand te houden zeggen we niet exact waar - is immers de crew van 'The Racer' neergestreken. Zij nemen ons mee naar 1998, toen de openingsritten van de Tour de France verhuisden naar Ierland.

De Vlaamse hoofdrollen in 'The Racer' zijn voor Louis Talpe (38) en Matteo Simoni (31). Zij krijgen daarbij het buitenlandse gezelschap van actrice Tara Lee ('A Date for Mad Mary') en Iain Glen ('Game of Thrones' en 'Downton Abbey').

In de Engelstalige prent - waarbij productiehuis Caviar ons land vertegenwoordigt - is de hoofdrol weggelegd voor Louis Talpe. Hij kruipt in de huid van de Belgische wielrenner Dom Chabol - één van de beste meesterknechten aller tijden. Met andere woorden: Dom heeft steeds ten dienste van z'n ploeggenoten bij Austrange gereden, maar ritwinst was voor hem nooit een optie. "Voor Dom is de koers echt z'n leven", legt Louis uit. "Hij is met z'n 38 jaar al iets ouder, maar hij hoopt wel op een contractverlenging. Dom heeft weliswaar goed getraind, maar z'n manager deelt die overtuiging niet. Hij krijgt geen verlenging, maar moet door een dopingschandaal in z'n ploeg toch weer op de fiets kruipen. En tegelijkertijd gebeurt er ook heel wat in z'n privéleven. 't Is dus voor hem echt een rollercoaster, maar hij blijft er koel onder."

Louis moet in 'The Racer' dus niet louter acteren, hij brengt ook heel wat tijd door op de fiets. Maar met zijn ervaring als triatleet was dat geen probleem. "Ik ben zelf best sportief. En ik ben ook nog eens gepassioneerd door de koers. Soms ben ik zelfs nog een wielerwedstrijd aan het bekijken vlak voordat ik op een vlucht moet stappen. (lacht) Ik weet hoe moeilijk het is om jezelf fysiek klaar te stomen voor zo'n inspanning. Ik train zelf al tien jaar lang en ben het gewend om met de fiets te rijden."

Beetje buikvet

Matteo Simoni - die Doms kopman Tartare Merino speelt - had meer moeite met de koersscènes. "Ik ben zelf geen koersfanaat zoals Louis en ik fiets ook niet zo vaak. Ik ben natuurlijk geen afgetrainde coureur, dus het is best uitdagend. Want ze verwachten dat we tot het uiterste gaan. Dat maakt de opnames soms wel spannend. We hebben intussen al scènes opgenomen waarin ik moest sprinten en er snelheden van zestig kilometer per uur werden gehaald..." Gisteren stonden geen sprints op de agenda, wel een stevige col. "Dat is echt heavy", aldus Matteo. "Ik weet niet of ik dat ga kunnen om voortdurend die berg weer op te fietsen. Het zijn vooral de spieren in mijn bovenbenen die dat moeten aankunnen. Maar er zijn nog andere factoren. De fietsen waarmee we rijden zijn niet zo licht als de fietsen die vandaag in de koers gebruikt worden. En ik heb ook nog een beetje buikvet."

"Mensen moeten in het achterhoofd houden dat we geen professionele wielrenners zijn", valt Louis in. "We zijn acteurs op een fiets. En dat zal soms ook te merken zijn. Dat gezegd zijnde: ik ben echt trots dat ik deze film mag maken met deze ploeg, want iedereen doet echt z'n uiterste best om er een topfilm van te maken."

'Good guy'

Daar sluit ook Matteo zich bij aan. "Het gaat tegelijkertijd om zoveel meer dan koers. Dom is iemand die z'n hele leven lang z'n dromen opgeeft voor iemand anders. Tot hij eindelijk eens aan zichzelf denkt. Hij is echt een good guy, in tegenstelling tot mijn personage. Dat vind ik boeiend: iemand die altijd lief en empathisch is, beseft op een bepaald moment dat hij dat echt niet altijd hoeft te zijn. Da's een universeel gegeven."

‘Game of Thrones’-acteur Iain Glen: “Geweldig samenwerken”

Niet alleen Louis en Matteo zijn publiekstrekkers in deze prent. Ook de Schotse acteur Iain Glen (57) is een echte smaakmaker. De acteur uit ‘Game of Thrones’ en ‘Downton Abbey’ blijkt verrassend down to earth en heeft bovendien niets dan lof voor onze Belgische sterren. “Ik vind het geweldig om met de Belgen samen te werken”, zegt hij. “Iedereen is zeer gedreven. Louis is een heel fijne acteur en een goede sporter. Hij is grondig en georganiseerd en kan op die manier leiding geven aan iedereen. Matteo is dan weer een superlieve, grappige kerel. Ik kan echt goed met hen opschieten en vind het fijn om tijd met hen door te brengen.”

Louis, Matteo en de rest van de ploeg verblijven de komende twee weken nog in Dublin. Hun laatste scènes blikken ze in op 28 juni. "We hebben nog wat tijd om van het landschap te genieten", besluit het tweetal.

'The Racer' komt in het voorjaar van 2020 in de zalen.