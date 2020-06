Met Jan Decleir op de set van de eerste Vlaamse kerstfilm: “In de sneeuw bij dertig graden” Jolien Boeckx

24 juni 2020

00u00 0 Film Een hittegolf trekt door ons land, maar op de set van 'De familie Claus' draagt Jan Decleir (74) winterkleren. Na 25 jaar als sinterklaas trekt hij voor de eerste Vlaamse kerstfilm het pak aan van die andere goedheilige man. Een grondig ontsmet exemplaar.

Zijn baard is extra lang - gespaard tijdens de lockdown. En even wit als de poedersneeuw die over het decor is gespoten. "Ze hebben dat hier prachtig gedaan, hé", zegt Jan Decleir ons op de set in Hoboken. Een straat met een authentiek speelgoedwinkeltje uit de jaren stillekes werd afgesloten voor het publiek. "Een laken erover, wat sneeuw erbij en hop, het is winter." Al gaat de gevoelstemperatuur niet bepaald mee in het verhaal. Het is puffen en zweten op de set. "Het is warm", knikt Decleir, getooid in winterkleding. "Maar ik kan daar tegen." Na 53 jaar als acteur is Decleir alle mogelijke draaiomstandigheden gewend. "Gelukkig komen crewleden ons wat verfrissen met van die Chinese waaiers. Aan die verwennerij raak ik snel gewend. (glundert)"

Eerste film na lockdown

'De familie Claus' is de eerste film die na de lockdown opgenomen wordt volgens de coronamaatregelen. Dat wil zeggen: iedereen ontsmet zijn handen, de hele crew draagt doorlopend een mondmasker en de acteurs doen dat naast de set ook. "We zijn getest op corona en we leven in een bubbel met elkaar", zegt Decleir. Normaal zouden de opnames zijn begonnen toen de lockdown inging. "Drie weken geleden zijn we dan eindelijk kunnen starten. Het is een nieuwe manier van werken en best spannend, maar het belemmert mijn acteerwerk totaal niet."

Jan is een combinatie van opa en kerstman in de eerste Vlaamse kerstprent. Al draait het verhaal om zijn kleinzoon, Jules Claus. Een rol van Mo Bakker (13), die we kennen van de films 'Binti' en 'Niet schieten'. "Jules is een vrolijke jongen die Kerstmis altijd leuk gevonden heeft, tot zijn vader overleed op die feestdag. Sindsdien haat hij het", vertelt Bakker. "Tot hij erachter komt dat zijn opa, die een speelgoedwinkel heeft, nog een bezigheid heeft..." Ook onder meer Stefaan Degand (41), Sien Eggers (69), Josje Huisman (34) en Frances Lefebure en Boris Van Severen (beiden 31) maken hun opwachting.

Ongeleid projectiel

Voor hij kerstman werd, gaf Decleir 25 jaar lang gestalte aan sinterklaas. Maar die rol ging vorig jaar naar Wim Opbrouck (51). Dat vernam Decleir tijdens de opnames van de film 'Sinterklaas en de wakkere nachten'. Hij zegt opgetogen te zijn dat hij nu die andere goedheilige man mag spelen. "Ik wilde deze rol omdat Mo mijn kleinzoon mag spelen in de film. Het is dus geen toeval dat wij na onze grootvader-kleinzoonrelatie in 'Niet schieten' die nu opnieuw spelen. Het klikte meteen. Ik zou willen zeggen dat we kameraden zijn, maar daarvoor is het leeftijdsverschil te groot", lacht Jan. "Ik mag dan wel de oudste zijn, Mo is de wijze man. Ik ben een ongeleid projectiel." Bakker rondt in het middelbaar zijn tweede jaar Latijn af, maar acteert al sinds zijn achtste. Zijn mama is actrice Jolente De Keersmaeker ('De twaalf'), zijn vader de Amsterdamse acteur Kuno Bakker. "Ik vind acteren leuk, maar wil eerst mijn school afmaken."

'De familie Claus' is vanaf 25 november in de bioscoop te zien.