Met deze elf horrorfilms wordt het de griezeligste Halloween ooit

16u00 19 rv rv Film Halloween, na Kerstmis de mooiste tijd van het jaar! Wij kijken vooral uit naar de lading horrorfilms die op ons worden losgelaten. Wij selecteerden elf films die Halloween extra speciaal zullen maken dit jaar.

Happy Death Day

Halloween is de leukste periode voor een cinemabezoek. ‘Happy Death Day’ draait al sinds vorige week in de bioscoop en krijgt verrassend goede scores op ratingsites. Je kan de film het best vergelijken met de iconische komedie ‘Groundhog Day’, maar dan in een horrorjasje.

Studente Tree Gelbman beleeft haar slechtste verjaardag ooit, want ze wordt die dag vermoord. Om alles nog wat erger te maken beleeft ze die dag telkens opnieuw. Maar dat geeft haar wel de kans om uit te zoeken wie haar moordenaar is.

'Happy Death Day' draait nu in de bioscoop.







Jigsaw

Hier kijken wij samen met jou al zeven jaar naar uit. Het recept van ‘Saw’ is intussen bekend: ook in de achtste film moeten slachtoffers zich zien te redden uit spelletjes op leven en dood. De film begint met agenten die overal in de stad lijken ontdekken, allemaal vermoord op de meest bloederige en creatieve manier. Slechts één iemand kan hiervoor verantwoordelijk zijn: John Kramer, beter bekend als Jigsaw.

‘Jigsaw’ verschijnt op 1 november in de bioscoop.

Escape Room

Escape rooms zijn populair voor bedrijfsuitjes of vrijgezellenfeesten, maar in deze film loopt het spelletje helemaal uit de hand. Jeff wil een artikel schrijven over een nieuwe escape eoom. Hij maakt van de gelegenheid gebruik om zijn vriendin en een bevriend koppel mee te nemen. Met vier is het altijd leuker dan alleen, zeker wanneer Brice, de ontwerper van de kamer, er een extra spelelement aan toevoegt: een (al dan niet echte) seriemoordenaar wiens ketting elke 5 minuten wat losser komt te staan. Maar dat is niet de enige verrassing die hen te wachten staat.

'Escape Room' verschijnt op 15 november in de bioscoop.

Halloween Night

Voor de die hard horrorfans organiseert Kinepolis dit jaar een Halloween Night. Morgenavond en -nacht draait Kinepolis ‘Happy Death Day’, ‘Jigsaw’ én ‘Escape Room na elkaar voor een scherpe prijs. Een kaartje voor de halloweenmarathon kost 29,50 euro, studenten moeten maar 26,50 euro betalen.

Leatherface

Nog even geduld, want deze horrorfilm komt pas op 8 november in de zalen. In ‘Leatherface’ krijgen we het verhaal van de jonge Leatherface te zien, een gewelddadige tiener die ontsnapt uit een psychiatrisch ziekenhuis. Hij ontvoert een jonge verpleegster en neemt haar mee op een helse reis. Onderweg worden ze achtervolgd door een eveneens gestoorde agent die uit is op wraak. Een must see voor fans van de ‘Texas Chainsaw Massacre’-franchise.

‘Leatherface’ verschijnt op 8 november in de bioscoop.

Mama

Je hoeft niet naar de bioscoop om te griezelen, want ook thuis kan je talloze horrorfilms bekijken. Netflix heeft er bijvoorbeeld heel wat in de aanbieding. ‘Mama’ werd geregisseerd door Andy Muschietti, die onlangs de horrorhit ‘It’ regisseerde.

'Mama' is een bovennatuurlijke thriller over twee jonge meisjes die verdwenen op de dag dat hun moeder werd vermoord. Als de meisjes vijf jaar later worden teruggevonden in een verlaten hut beginnen ze een nieuw leven bij hun oom Lucas (Nikolaj ‘Jamie Lannister’ Coster-Waldau) en zijn vriendin Annabel (Jessica Chastain). Maar hoe hebben ze al die jaren overleefd en wie hoort Annabel iedere nacht fluisteren in hun slaapkamer? Een ijzingwekkende griezelfilm.

‘Mama’ is nu beschikbaar op Netflix.

The Visit

M. Night Shyamalan is een grote naam in Hollywood. Zijn films ‘The Sixth Sense’, ‘Unbreakable’ en het recente ‘Split’ brachten al honderden miljoenen euro’s op. Voor ‘The Visit’ had Shyamalan een klein budget, maar het is misschien wel zijn engste (en grappigste) film ooit.

Een broer en zus worden voor een weekje naar de afgelegen boerderij van hun grootouders in Pennsylvania gestuurd. Maar er lijkt iets vreemds aan de hand te zijn met hun oma en opa.

‘The Visit’ is nu beschikbaar op Netflix.

Gerald’s Game

Dat Stephen King een spaarpotje heeft van ongeveer 400 miljoen dollar mag geen verrassing zijn. Zijn boeken gingen al 350 miljoen keer over de toonbank en de verfilmingen van zijn verhalen zijn intussen ontelbaar geworden. ‘Gerald’s Game’ is een van Kings minder bekende verhalen, maar daarom zeker niet minder griezelig.

Een echtpaar besluit hun huwelijksleven nieuw leven in te blazen met een weekendje in een afgelegen huis. Maar de zaken lopen niet zoals verwacht. Wanneer haar man plots sterft, verandert een romantisch uitje in een nachtmerrie.

‘Gerald’s Game’ is nu beschikbaar op Netflix.

Mirrors

Een film over kwaadaardige spiegels, het klinkt misschien een beetje onnozel, maar het lachen zal je snel vergaan. Bijna tien jaar na de release is 'Mirrors' nog altijd een van de strafste griezelfilms.

Ben Carson (Kiefer Sutherland) is een bewaker in een winkelcentrum. Op een avond ontdekt Ben iets vreemds aan een spiegel in een winkel en hij komt er al snel achter dat het iets kwaadaardigs is. Ben wordt nieuwsgierig en probeert de oorsprong van het kwaad te ontdekken.

'Mirrors' is nu beschikbaar op Netflix.

Don’t Breathe

Ook Telenet heeft enkele pareltjes in de aanbieding. ‘Don’t Breathe’ werd met een piepklein budget gemaakt, maar al bij het openingsshot wordt duidelijk dat deze film geweldig is. En wie had gedacht dat een pipetje een angstaanjagend wapen kon zijn?

Een groepje jongeren besluit om in te breken in een huis. Dat moet een koud kunstje worden, want het huis wordt bewoond door een blinde man. Maar die man blijkt helemaal niet zo hulpeloos te zijn.

‘Don’t Breathe’ is nu beschikbaar op Telenet Play More.

The Conjuring 2

Een van de griezeligste films van de laatste jaren, geregisseerd door topregisseur James Wan, bedenker van 'Saw' en 'Insidious'. Zorg voor genoeg hydratatie, want je zal liters angstzweet vergieten bij deze film. Die duivelse non achtervolgt ons intussen al een jaar in onze nachtmerries.

De paranormale onderzoekers Ed en Lorraine Warren (Patrick Wilson en Vera Farmiga) reizen in 1977 af naar Engeland om de alleenstaande moeder Peggy Hodgson en haar vier kinderen bij te staan, in het bijzonder haar dochter Janet die bezeten lijkt. Er bevinden zich ook allerlei paranormale verschijnselen in het huis van de Hodgons.

‘The Conjuring 2’ is nu beschikbaar op Telenet Play More.

From Dusk Till Dawn

Wie geen Netflix of Play More heeft, hoeft zeker niet te treuren. Sla de tv-gids open en je komt enkele halloweenspecials tegen. CAZ zendt vanavond ‘From Dusk Till Dawn’ uit. De aparte structuur van de film bleek een schot in de roos en werd nadien geïmiteerd door talloze scenaristen. George Clooney en Tarantino vullen elkaar trouwens perfect aan als onstabiele gangsterbroertjes. En dan is er natuurlijk ook nog Salma Hayek.

Broers Seth en Richard Gecko zijn na een bloederige overval op de vlucht richting Mexico. Onderweg laten ze een spoor van vernieling na en vooral Richard blijkt heel onvoorspelbaar. Om ongemerkt de grens over te geraken, gijzelen ze weduwnaar Jacob (Harvey Keitel) en zijn kinderen. Samen wandelen ze de ‘Titty Twister’ binnen, een nogal louche bar.

‘From Dusk Till Dawn’, vanavond om 20.35u op CAZ.