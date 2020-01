Meeste BAFTA-nominaties voor ‘Joker’, Margot Robbie maakt twee keer kans in zelfde categorie MVO

07 januari 2020

09u58 0 Film Het misdaaddrama ‘Joker’ is de grootste kanshebber tijdens de komende uitreiking van de BAFTA’s, de belangrijkste Britse filmprijzen. De film over de ontstaansgeschiedenis van de beroemdste stripschurk ter wereld leidt de dans met elf nominaties, waaronder die voor de belangrijkste categorie beste film.

Na Joker volgen ‘The Irishman’ en ‘Once Upon a Time in Hollywood’ met elk tien nominaties en ‘1917' met negen kansen. De drie films zijn eveneens genomineerd voor beste film. Het Zuid-Koreaanse ‘Parasite’, dat zondag een Golden Globe won voor beste niet-Engelstalige film, is de vijfde en laatste genomineerde in deze categorie. De regisseurs van deze vijf films maken ook met elkaar uit wie de prijs voor beste regie mag ophalen.

Bij de acteurscategorieën gaat het bij de vrouwen tussen Jessie Buckley (‘Wild Rose’), Scarlett Johansson (‘Marriage Story’), Saoirse Ronan (‘Little Woman’), Charlize Theron (‘Bombshell’) en Renée Zellweger (‘Judy’). Voor beste acteur zijn genomineerd Leonardo DiCaprio (‘Once Upon a Time in Hollywood’), Adam Driver (‘Marriage Story’), Taron Egerton (‘Rocket Man’), Joaquin Phoenix (‘Joker’) en Jonathan Pryce (‘The Two Popes’).

Margot Robbie

Opvallend genoeg neemt in de categorie beste vrouwelijke bijrol Margot Robbie het tegen zichzelf op. Ze is zowel voor haar rol in ‘Bombshell’ als in ‘Once Upon a Time in Hollywood’ genomineerd. In deze categorie maakt ook Scarlett Johansson nog een keer kans, dit keer voor ‘Jojo Rabbit’.

De BAFTA’s worden op 2 februari uitgereikt in de Royal Albert Hall in Londen. Dat is een week eerder dan de ceremonie om de Oscars. De uitreiking van de BAFTA’s is jaarlijks een van de belangrijkste graadmeters voor wie er met een Oscar naar huis gaat.