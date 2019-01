Meervouding Oscarwinnaar ‘Schindler’s List’ krijgt re-release naar aanleiding van herdenkingsdag MVO

09 januari 2019

15u36 7 Film Naar aanleiding van de Internationale Hollocaust herdenkingsdag op zondag 27 januari krijgt de Oscarwinnende film ‘Schindler’s List’ een re-release. Het is tevens 25 jaar geleden dat de prent voor de eerste keer in de zalen te zien was.

‘Schindler’s List’ won onder andere de Oscars voor ‘Beste Film’ en ‘Beste Regisseur’. Dat laatste beeldje ging naar Steven Spielberg, die meent dat zijn film vandaag de dag relevanter is dan ooit.

De oorlogsfilm vertelt het verhaal van Oskar Schindler, de zoon van een Oostenrijkse industrieel die in 1939 met de Duitse troepen terugkeerde naar Krakau. Tijdens de oorlog beschermde hij de Joden door ze in zijn fabriek te laten werken en in 1944 redde hij achthonderd mannen en driehonderd vrouwen uit het vernietigingskamp van Auschwitz-Birkenau. In de cast zijn onder andere Liam Neeson, Ben Kingsley en Ralph Fiennes te zien.

‘Schindler’s List’ wordt in een aantal bioscopen terug vertoond op 27 januari: in alle Kinepolis bioscopen, in UGC De Brouckère & Toison D’Or Brussel, Cinema White Brussel, Studio Skoop Gent, Roxy Koersel, ZED Leuven, Quai 10 Charleroi, Grignoux Liège en in Imagix Bergen en Doornik.