Meer dan honderd jaar oud Cinema Palace in Brussel feestelijk heropend IB

28 februari 2018

01u30

Bron: Belga 1 Film Ongeveer vierhonderd genodigden hebben gisterenavond de officiële heropening bijgewoond van de historische bioscoop Cinema Palace in Brussel.

Onder hen Brussels burgemeester Philippe Close en schepen van Cultuur Karine Lalieux. Ook cultuurminister Alda Greoli van de Franse gemeenschap, sinds 2001 eigenaar van het gebouw, was aanwezig. De cinema heropent vanmiddag de deuren voor het grote publiek.

Filmmaker Luc Dardenne, voorzitter van de vzw Le Palace, wees erop hoe het ambitieuze project in 2004 tot stand kwam en de tijd die nodig was om de noodzakelijke, publieke middelen bijeen te krijgen. Hij praatte ook over geplande samenwerkingen met Nederlandstalige en Franstalige scholen, alsook met de buurthuizen van de stad Brussel. Regisseur Fien Troch, die zetelt in de bestuursraad, nam eveneens het woord om de contouren van het project te schetsen.

Gemeenschappelijke cultuur

"Vooral in Brussel, maar ook elders in het land, is het vermogen van Vlamingen en Franstaligen om elkaar te ontmoeten en een echte gemeenschappelijke cultuur uit te bouwen iets essentieel, en dat uit zich in de cinema", zei gemeenschapsminister Alda Greoli. Zij toonde zich ook tevreden dat de bijzondere architectuur van de plaats kon behouden blijven.

Het team achter Cinema Palace, met algemeen directeur Olivier Rey, beklom uiteindelijk het podium en verklaarde de bioscoop in het Frans en Nederlands voor geopend.