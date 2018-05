Meer dan 80 vrouwen uit filmwereld eisen gelijke verloning TMA

Bron: Belga 0 Film Op het filmfestival van Cannes hebben zaterdag 82 filmvrouwen, onder wie juryvoorzitter Cate Blanchett, gevraagd om einde te maken aan de loonkloof tussen mannen en vrouwen in hun sector. De vrouwen hadden voor hun actie de trappen van het festivalpaleis beklommen.

De Australische actrice en Cate Blanchett en de Franse regisseur Agnès Varda namen het woord tijdens de actie. "We dagen onze regeringen en autoriteiten uit om de wetten op gelijke verloning toe te passen", zo verklaarde de in België geboren Varda. "We eisen rechtvaardigheid en echte diversiteit in onze werkomgeving." Ook bekende filmsterren als Salma Hayek, Marion Cotillard, Jane Fonda en Claudia Cardinale namen deel aan de actie.

De 82 vrouwen hadden eerder al aangekondigd dat ze zaterdag een statement zouden maken. Dat ze met 82 zijn, is niet toevallig: sinds zijn ontstaan heeft het filmfestival van Cannes 82 door vrouwen geregisseerde films in het competitieluik vertoond, tegenover 1.688 van mannelijke regisseurs.

De gelijke verloning van mannen en vrouwen is in de filmwereld al jarenlang een heikel onderwerp. Het thema werd begin dit jaar opnieuw onder de aandacht gebracht toen bekend werd welke bedragen er werden uitbetaald voor de heropname van "All the money in the world", nadat de in opspraak geraakte acteur Kevin Spacey uit de film werk geknipt. De mannelijke hoofdrolspeler Mark Wahlberg zou voor die heropnames 1,2 miljoen euro hebben opgestreken, terwijl zijn tegenspeelster Michelle Willams het met minder dan 1.000 euro moest stellen.

Dit jaar maken drie vrouwelijke regisseurs kans op de Gouden Palm. In de geschiedenis van Cannes is slechts één vrouw erin geslaagd de hoofdprijs te winnen. Dat was de Nieuw-Zeelandse Jane Campion met "The Piano".