Mee in de zetel bij Tinne Oltmans en Juan Gerlo: “Wij kijken doodgraag samen naar series”

22 juli 2020

Waar de lockdown voor het ene koppel de ultieme relatietest was, was het voor anderen een uitgelezen kans om veel tijd met elkaar door te brengen. Zo ook voor showbizzkoppel Juan Gerlo en Tinne Oltmans, die elkaar leerden kennen op de set van de Ketnet-serie Ghost Rockers. “Het was goed dat we samen in ons kot zaten. Wij begrijpen erg goed wat de ander voelt.”

De laatste paar maanden zaten ook jullie vast in jullie kot. Hoe hebben jullie dat beleefd?

Tinne Oltmans: “Dat was wel even aanpassen. De culturele sector is natuurlijk erg hard getroffen. Wij waren allebei druk aan het werk, ik met Mamma Mia! en Juan met Pocahontas, en van de ene dag op de andere stopt dat volledig en zit je thuis. Je passie zo plots opgeven, dat is niet makkelijk.

Juan Gerlo: “Wat het wel makkelijker maakte, is dat we allebei in dezelfde sector werken. We begrepen dus erg goed wat de ander voelde. En we moeten dat niet ontkennen: in het begin was die verplichte rust ook oprecht erg fijn. Maar nu begint het toch meer en meer te kriebelen om weer creatief bezig te zijn.”

En uiten die kriebels zich dan in de vorm van bijzondere coronahobby’s?

Juan Gerlo: “Bij mij wel. Ik ben veel beginnen gamen en klussen. Kleine dingen vooral, zoals de hal schilderen of hier en daar een plank ophangen. Ik heb mijn bureau ook omgebouwd tot een kleine muziekstudio. Zo kan ik ook hier muziek maken en opnemen. Dat maakt voor mij een groot verschil.”

Tinne Oltmans: “Ik heb me ook een professionele microfoon aangeschaft zodat ik in de living kan zingen en nummers opnemen. Daarnaast hebben met ons tweetjes een wekelijkse thema-avond georganiseerd. Elke week kozen we voor een serie of film, eten en een outfit in éénzelfde thema. Zo hadden we eens een Aziatische avond gepland: Kung Fu Panda, sushi en badjassen. Juan had zelfs een staartje gemaakt en we zaten op de grond in plaats van in de zetel.”

Juan Gerlo: “We konden niet naar de cinema of op restaurant. Dit hield ons tenminste nog creatief.”

Een anti-romantische komedie

En series kijken? Stond dat vaak op het programma?

Juan Gerlo: “Ja absoluut. We hebben een abonnement op Telenet Play en kijken doodgraag samen naar series. Onze absolute favoriet blijft Game Of Thrones.”

Tinne Oltmans: “Ik ben dat eigenlijk beginnen kijken om Juan een plezier te doen, maar al snel was ik er zelf minstens even verknocht aan als hij.”

Welke serie zijn jullie nu aan het volgen?

Tinne Oltmans: “Momenteel zijn we naar Run aan het kijken. Die reeks gaat over een ex-koppel dat een bijzondere afspraak maakt. Als de ene ‘Run’ naar de andere sms’t, moet die alles en iedereen laten vallen om samen op roadtrip naar Californië te vertrekken. Ik wou deze reeks al langer zien, maar Juan was daar eerst niet zo voor te vinden.”

Juan Gerlo: “Ik was bang dat het een erg serieuze reeks zou zijn over relaties en intense emoties, maar in de eerste aflevering bleek al dat dat niet zo was. Het is eerder een anti-romantische komedie, hoewel het ook serieuze onderwerpen durft aan te snijden. We zitten nu aan aflevering vier en ik kan niet wachten om verder te kijken.”

De hoofdpersonages van Run zijn die van een ex-koppel. Zouden die twee rollen iets voor jullie zijn?

Juan Gerlo: “Dat denk ik niet. Als echt koppel een televisiekoppel spelen is één ding. Maar als echt koppel een televisiekoppel spelen in een serie die helemaal rond die relatie draait, is iets helemaal anders. Ik denk dat dat voor mij te persoonlijk zou worden.”

Tinne Oltmans: “We zijn nog maar aan aflevering vier, maar tot hier toe vliegen er vooral veel verwijten heen en weer en zijn de personages erg hard voor elkaar. Dat moet ook een impact hebben op de sfeer op de set en tussen de acteurs. En als je tegenspeler dan ook nog eens je lief is, wordt het al helemaal moeilijk, denk ik.”

Juan Gerlo: “Merritt Wever en Domhnall Gleeson vertolken die rollen wel echt fantastisch. In het algemeen vind ik dat de serie ontzettend straf gemaakt is.”

Kijken jullie als acteurs met een technischer oog naar een serie dan de gemiddelde kijker?

Tinne Oltmans: “Dat denk ik wel. Soms kom ik na een lange draaidag thuis en let ik bij het televisiekijken alleen maar op de camerabewegingen die ik zie en hoe de belichting staat. Bij Run was er eens een ontzettend lange dialoog die volledig in één shot was opgenomen. De tekst was prachtig en de acteerprestaties geweldig, maar het enige waar ik aan kon denken was: ‘Amai, die moeten veel tekst vanbuiten leren’ (lacht).”

Roadtrip in eigen land

In de serie laten de hoofdpersonages alles achter om samen met z’n tweeën op reis te gaan. Is dat iets dat als muziek in jullie oren klinkt na maanden in je kot?

Juan Gerlo: “Zoals zij het doen: zeker niet. Ze laten hun vrienden en familie zomaar in de steek en vertrekken. Ik bedoel: die vrouw heeft kinderen. Kinderen! Ik snap echt niet hoe het kan dat zij zich niet schuldiger voelt.”

Tinne Oltmans: “Alles achterlaten en ergens anders opnieuw beginnen zouden we geen van beiden kunnen en willen, denk ik. We zouden onze vrienden en familie te hard missen .Ik ga niet ontkennen dat het onbekende me wel intrigeert, maar het beangstigt me ook.”

Juan Gerlo: “Dat betekent niet dat we niet graag op reis gaan, want dat doen we echt ontzettend graag. We zijn nu aan het rondkijken om eventueel nog een roadtrip dicht bij huis te doen, één van deze weken. Het kriebelt enorm om terug te gaan reizen en we hebben nog een torenhoge stapel bongobons liggen die we dan eindelijk eens kunnen opgebruiken (lacht).”

