Matthias Schoenaerts schittert in Netflix-film naast Charlize Theron: “Toen we hem aan boord kregen, wist ik: we zullen onze lat hoger moeten leggen” BDJ

10 juli 2020

06u45 0 Film Hij transformeerde al in een racepiloot, vetmester, duikbootofficier en paardentemmer, maar een onsterfelijke superheld, dat is ook voor Matthias Schoenaerts (42) nieuw. Vanaf vandaag is hij aan de zijde van Charlize Theron (44) te zien in zijn eerste productie voor Netflix. En daar was vooral die laatste dolbij mee.



“Ik lieg niet als ik zeg dat ik al bijna vijftien jaar probeer om met hem samen te werken. Als ik mijn vijf favoriete acteurs van dit moment moet noemen, dan zit Matthias daar zeker bij.” Hollywoodacteurs gooien ter promotie van hun nieuwe film wel vaker met bloemetjes - of hele boeketten - naar elkaar, maar de woorden van superster Charlize Theron in een interview met VTM lijken echt oprecht.

Hoewel vijftien jaar misschien een beetje overdreven is, tenzij de Oscarwinnares Matthias’ kortfilm ‘Einde van de weg’ (2005) of Hilde Van Mieghems ‘Dennis van Rita’ (2006) in haar DVD-kast heeft staan natuurlijk. Theron gaat zelfs verder. “Matthias is zo belachelijk getalenteerd dat het bijna intimiderend is”, zegt ze. “Hij is niet bang om ook de lelijke kanten te verkennen, dus toen we hem aan boord kregen, wist ik: we zullen onze lat hoger moeten leggen.”

Zijn tegenspeelster Kiki Layne onthult dan weer dat Matthias haar voorstelde aan een “Belgische delicatesse”: speculaaspasta. “Door hem ben ik dat gaan eten. Ik heb zo’n hele pot opgepeuzeld in twee dagen tijd!”

Het superheldenepos ‘The Old Guard’ is de eerste Netflixproductie voor onze landgenoot. Zijn personage, Booker, zit daarin een team van onsterfelijke superhelden onder leiding van Charlize Theron (Andy). Samen proberen ze de wereld te behoeden voor aankomende rampen. ‘The Old Guard’ combineert snoeiharde actie met hier en daar een vleugje filosofie. Daarbij draait het meerendeel om het personage van Theron. Schoenaerts heeft dan wel een van de grotere rollen beet, heel veel tekst heeft onze landgenoot niet.



