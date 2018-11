Matthias Schoenaerts overwint zijn demonen voor ‘Kursk’: "Ik mocht niet denken aan hoe gevaarlijk het eigenlijk was" IDR

07 november 2018

00u00 4 Film Zin om Matthias Schoenaerts (40) in bloot bovenlijf te zien duiken? Dan moet je naar 'Kursk' kijken, de film over het drama op de Russische atoomduikboot in 2000. "We moesten niets verzinnen om het spectaculairder te maken: de feiten waren al erg genoeg", zegt Matthias.

Spoiler alert: 'Kursk' is géén gezellige film. De ramp met de gelijknamige Russische atoomduikboot in de Barentszzee, nu 18 jaar geleden, was een tragedie waarbij 118 bemanningsleden omkwamen. Nochtans hadden 23 van hen het misschien wél kunnen overleven, maar de Russen weigerden hulp van andere landen en kwamen zelf veel te laat. Het lijkt ons niet ondenkbaar dat heel wat mensen gefrustreerd de zaal zullen verlaten. "Nee, het is niet om vrolijk van te worden", zegt Matthias Schoenaerts. "Door politieke belangen te laten primeren op het helpen van mensen, is er zoveel leed berokkend. We hebben geen dingen moeten verzinnen om het spectaculairder te maken, de feiten waren al erg genoeg."

Vampieren

Schoenaerts speelt kapitein-luitenant Mikhail, één van de 23 die tevergeefs op hulp wachtten. "Het is iemand die de kracht heeft om zelfs in de meest uitzichtloze situaties te blijven hopen. Dat soort mensen fascineert mij, ook al omdat ik soms twijfel of ze wel in het echte leven bestaan. Ik weet niet of ik diezelfde kracht zou hebben."

Regisseur Thomas Vinterberg zocht een topcast bijeen voor z'n film - die deels in ons land werd opgenomen, in de AED-studio's in Lint. Naast Colin Firth zien we ook de Franse Léa Seydoux, die de vrouw van Matthias Schoenaerts speelt. "Een madame met power die er altijd staat", vindt Matthias. Dat hij binnenkort aan haar gelinkt kan worden - zoals dat eerder al met z'n tegenspeelsters gebeurde - deert hem niet. "Ik heb geleerd om me dat niet aan te trekken. Als mensen per se willen zeggen dat ik een relatie heb met X of Y: je m'en fous, dat ze schrijven wat ze willen. Of ik een relatie heb? Ik hou dat voor mijzelf, want mensen zijn op dat vlak vampieren. Zo gauw je hen iets geeft, willen ze meer. En ik wil alleen werken."

Een werkethiek die hij overvloedig demonstreerde op de set van 'Kursk', want hij moest heel wat demonen overwinnen. "Eerlijk: ik hou niet van te krappe ruimtes met heel veel mensen. Daar krijg je mij niet vrijwillig in. Je zal mij zelden in een discotheek aantreffen, of ik zou verloren gelopen moeten zijn of dringend naar de wc moeten. (lacht) Dus het was voor 'Kursk' wel een beproeving om in die ruimte te zitten."

En daar stopte het niet: naast z'n claustrofobie overwinnen, moest de acteur ook leren duiken voor een spectaculaire onderwaterscène. "Ik heb daar serieus voor mogen trainen. De opnames gebeurden in een zwembad van acht meter diep. Zonder licht of duikbril, waardoor alles troebel was. Ik heb heel dat traject heel goed bestudeerd. Want het lag daar ook vol met metalen voorwerpen, dus het risico dat ik me zou bezeren, was reëel. We hebben drie dagen de tijd genomen om dat te filmen. Dat loonde: naast enkele blauwe plekken heb ik er niets aan overgehouden. Maar 't was pittig. Hoe je dat ook draait of keert: dat is gevaarlijk, hé. Er waren heel wat veiligheidsmaatregelen, want een duikongeluk kan snel gebeuren. Maar daaraan probeer ik niet te denken. Als je vanuit angst zo'n scène aanvat, trek je het ongeluk aan. Ik doe zulke dingen gewoon en hoop dat er niets fout gaat."

Blauwe plekken...

Vorig jaar had Schoenaerts er minder vertrouwen in, geeft hij toe. "Op de set van 'Mustang', een film die binnenkort verschijnt, moest ik leren werken met wilde paarden die nog nooit door mensen waren aangeraakt. Dat gebeurde in een vrij kleine kooi. Ik ben nog niet vaak bang geweest in mijn leven, maar toen was ik er echt niet gerust in. Ik was voortdurend aan het bedenken hoe ik het best over het hek kon springen als het fout zou lopen. Wat gelukkig niet het geval was. (lacht)"

...En zere knieën

De acteur is vorig jaar 40 geworden, "maar dat was geen big deal". "Ik voel mij nog steeds 35. (lacht) I just keep on going, no matter what. Het enige wat ik merk, is dat ik zere knieën heb na het voetballen." En intussen blijft hij gewoon doorwerken. "Ik ben nu met vijf verschillende dingen bezig. Niet alleen films: ik ben ook curator van een project in Antwerpen, waarbij graffiti-artiesten van over de hele wereld monumentale muren in de stad zullen beschilderen. Ik hoop dat project in de tweede helft van volgend jaar voor te kunnen stellen. Dat zijn dingen die me nauw aan het hart liggen. Mijn celebritystatus boeit me niet."

'Kursk' speelt vanaf vandaag in de zalen.