Matthias Schoenaerts op de wereldpremière van 'Red Sparrow': "Ik lijk wel op de jonge Vladimir Poetin" DBJ

20 februari 2018

Op 28 februari komt 'Red Sparrow' bij ons in de zalen, maar de thriller met Jennifer Lawrence en onze eigenste Matthias Schoenaerts ging maandag al in première op Leicester Square in Londen. Matthias sprak er de voltallige pers toe in vlekkeloos Engels. Zoals we dat van hem gewoon zijn.