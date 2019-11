Matthias Schoenaerts maakt kans op 'Oscar voor indiefilms' KD

22 november 2019

00u00 0 Film Acteur Matthias Schoenaerts is genomineerd voor een Independent Spirit Award. Die trofeeën worden ook weleens de Oscars voor indiefilms - onafhankelijke producties die gemaakt worden met een kleiner budget en zonder steun van grote filmmaatschappijen - genoemd.

Voor zijn rol in 'The Mustang' maakt de 41-jarige acteur kans op de award voor 'Beste mannelijke hoofdrol'. Schoenaerts moet het in die categorie onder anderen opnemen tegen grote namen als Adam Sandler ('Uncut Gems') en 'Twilight'-ster Robert Pattinson ('The Lighthouse').

De uitreiking vindt plaats op 8 februari 2020.